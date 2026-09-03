أفاد مصدر سياسي رفيع المستوى الأربعاء لـ i24NEWS أن إسرائيل تجري قنوات اتصال مع النظام السوري وأن رئيس سوريا أحمد الشرع "هو شريك في الحوار"، كما كشف مراسلنا السياسي غاي عزرئيل في "النشرة الرئيسية". وأضاف المصدر أن محاولة سابقة للتوصل إلى اتفاق أمني بين الجانبين لم تنجح.

قال المصدر: "الجولاني هو طرف للحوار، لدينا قنوات تواصل مع النظام السوري. السؤال هو ما هو مضمون الحوار". وأضاف: "أجرينا في الماضي، قبل نحو عام، حوارًا في محاولة للتوصل إلى اتفاق أمني. في نهاية المطاف، لم ينجح ذلك".

قال المصدر إن "الدوافع السورية للتقدم نحو اتفاق كهذا تراجعت باللحظة التي أُزيلت عنها بعض العقوبات"، وأكد أن إسرائيل لم تكن مستعدة للانسحاب من منطقة العازل في إطار تسوية أمنية: "لم نعتقد أنه في إطار تسوية أو اتفاق أمني يجب علينا الانسحاب من منطقة عازل تُعد أصلاً أمنياً".

وبحسب قوله، رغم الفشل في التوصل إلى اتفاق، فإن العلاقة بين الطرفين مستمرة: "على أي حال، هناك حوار طوال الوقت. يدور حوار على مستويات مختلفة."

في إشارته للنشاط التركي في سوريا، قال: "الحادثة الأخيرة تتعلق بوجود تركي في سوريا جنوباً للخطوط القائمة، إقامة قواعد تركية، وهذا ضد المصلحة الإسرائيلية – ونحن نعمل وفقاً لذلك."

المصدر تطرق أيضًا إلى الشرع نفسه وقال إن إسرائيل تقيّمه بناءً على تاريخه والقوى السياسية الداعمة له: "أنا أقيّم القادة حسب تاريخهم، سجلهم الاستخباراتي، وكذلك استخبارات جيدة. يجب أيضًا النظر إلى القاعدة السياسية للشرع - أشخاص ذوو وجهة نظر ليست بالضرورة معتدلة".