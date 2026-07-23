تستمر المناقشات الأمنية في إسرائيل وأيضًا مع الأمريكيين في الأيام الأخيرة، على خلفية التصعيد مع إيران. تشارك إسرائيل المعلومات الاستخباراتية مع وزارة الحرب الأمريكية، والرسالة التي تنقلها هي: سننضم إلى المعركة إذا قرر ترامب تغيير مساره.

المسار المذكور يتعلق بأهداف الهجوم - من هجمات تكتيكية وأهداف بنى تحتية إلى إلحاق ضرر بالغ بالنظام والتهديدات الإستراتيجية، بما في ذلك البرنامج النووي والصاروخي.

في ظل حالة عدم اليقين هذه، لم يتم تحديد موعد لقاء بين رئيس الحكومة الإسرائيلي نتنياهو والرئيس ترامب الأسبوع المقبل، كما أن البيت الأبيض لا يشارك الأسباب التي قد تؤدي إلى عدم عقد هذا اللقاء. ووفقاً لمصدر مطلع على التفاصيل: "الأهداف جاهزة بالفعل، لكن كل شيء يمكن أن ينقلب في ثانية".

في إسرائيل يستعدون وينتظرون موافقة ترامب للانطلاق. بحسب مصدر أمني - سننضم للقتال فقط إذا قال ترامب أو إذا هاجمت إيران - أي منهما يحدث أولاً.