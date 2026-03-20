أعلن المرشد الأعلى الإيراني آية الله مجتبى خامنئي في رسالة نشرها يوم الجمعة على قناته على تطبيق تيليغرام، بمناسبة حلول رأس السنة الفارسية، اليوم الجمعة، أن"عدو إيران توهم أنه سيسيطر على البلاد إذا سقط رأس النظام وعدد من العسكريين المؤثرين".واعتبر خامنئي أن "الشعب الإيراني شكل خطاً دفاعياً واسعاً".

وصف مجتبي العام المقبل بأنه "عام الاقتصاد المقاوم تحت راية الوحدة الوطنية والأمن القومي"، داعياً إلى التماسك الداخلي في مواجهة الضغوط الخارجية. وشدد على "ضرورة تعزيز إيران لقدرتها الاقتصادية والسياسية على الصمود في ظل بيئة دولية غير مستقرة". ونفى مجتبى خامنئي الاتهامات المتعلقة بالهجمات التي استهدفت تركيا وعُمان، مؤكداً أن إيران أو حلفاءها لم ينفذوها. ويهدف هذا الموقف إلى نفي أي تورط مباشر لطهران في هذه الحوادث، والحد من خطر التصعيد مع دول أخرى في المنطقة.

ودعا مجتبي إلى التقارب بين باكستان وأفغانستان، مشجعاً على تحسين العلاقات الثنائية بينهما. بل إنه أشار إلى إمكانية أن تلعب إيران دوراً داعماً في هذه العملية، مسلطاً الضوء على استعداد طهران المعلن للمشاركة في التوازنات الإقليمية.