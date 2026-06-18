تُوّجت رحلة من الأمل والترقب بنجاح عملية فصل التوأم الفلبيني الملتصق "جيانا وأوليفيا" بعد عملية جراحية دقيقة استمرت لساعات، بمشاركة نخبة من الأطباء والاستشاريين السعوديين ضمن البرنامج السعودي للتوائم الملتصقة.

وأُجريت العملية صباح الخميس في مستشفى الملك عبد الله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبد العزيز الطبية للحرس الوطني في الرياض، تنفيذًا لتوجيهات العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في إطار الجهود الإنسانية والطبية التي تقودها المملكة لعلاج الحالات النادرة حول العالم.

وأوضح المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ورئيس الفريق الطبي والجراحي للبرنامج السعودي للتوائم الملتصقة، الدكتور عبد الله الربيعة، أن التوأمتين، البالغتين من العمر عامين وشهرين، وصلتا إلى المملكة في 27 يناير 2026 وخضعتا لسلسلة من الفحوصات والإجراءات الطبية الدقيقة قبل إجراء العملية.

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وأشار إلى أن التوأمين كانتا ملتصقتين في منطقتي الصدر والبطن مع اشتراك في الكبد واحتمال اشتراك جزء من الأمعاء، فيما كانت إحدى الطفلتين تعاني من عيوب خلقية في القلب، ما زاد من تعقيد الحالة الطبية.

وشارك في العملية فريق يضم 22 استشاريًا واختصاصيًا وكادرًا تمريضيًا وفنيًا، ونُفذت على عدة مراحل، وسط توقعات طبية تجاوزت نسبة نجاحها 70%.

وتُعد هذه العملية الرابعة لتوأم ملتصق من الفلبين، والعملية رقم 72 ضمن البرنامج السعودي للتوائم الملتصقة، الذي قدم الرعاية منذ عام 1990 لأكثر من 158 توأمًا من 28 دولة حول العالم.