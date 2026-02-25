بين نساء بالبكيني: صورة ستيفن هوكينغ من وثائق إبستين

صورة للعالم الراحل ستيفن هوكينغ من وثائق إبستين، والتي يظهر بها بين امرأتين بلباس السباحة "بيكيني"، أصبحت مؤخراً شائعة الانتشار، في الوقت الذي تعود فيه علاقاته مع المجرم الجنسي جيفري إبستين لتتصدر العناوين من جديد.

https://x.com/i/web/status/2026698666577154217 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

عالم الفيزياء البريطاني، الذي ذُكر اسمه على الأقل 250 مرة في قاعدة بيانات وثائق إبستين التابعة لوزارة العدل الأمريكية، يظهر مبتسمًا وهو يحمل كوكتيلًا أحمر بين امرأتين غير معروفتين. ليس من الواضح متى أو أين تم التقاط الصورة، لكنها بدأت تنتشر كالنار في الهشيم على شبكات التواصل الاجتماعي بعد الكشف عن الوثائق مؤخرًا.

وفي هذا السياق، تحمل مؤسس مايكروسوفت بيل غيتس المسؤولية عن أفعاله فيما يتعلق بعلاقاته مع إبستين، وذلك خلال لقاء مع موظفي مؤسسة غيتس، حسبما صرّح متحدث باسم المنظمة الخيرية لوكالة رويترز في بيان مكتوب أمس.

جاءت تصريحات المتحدث رداً على تقرير صحيفة "وول ستريت جورنال"، الذي أفاد بأن غيتس اعتذر أمام الموظفين خلال الاجتماع عن علاقاته مع إبستين. ووفقاً للتقرير، قال غيتس إن قضاء وقت مع إبستين وإحضار مسؤولين كبار من مؤسسة غيتس إلى اللقاءات معه كان خطأً جسيماً. واستند التقرير إلى تسجيل للأقوال التي أدلى بها غيتس خلال الاجتماع: "أعتذر لكل من انجر إلى هذا الأمر بسبب الخطأ الذي ارتكبته"، قال غيتس، بحسب الصحيفة.

أضافت الصحيفة أن غيتس اعترف أيضًا بأنه أدار علاقات غرامية مع امرأتين روسيتين كشف إبستين عنهما في وقت لاحق، لكنهما لم تكونا مرتبطتين بضحايا المجرم الجنسي.