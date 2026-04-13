نتنياهو: أوروبا تعاني ضعفاً أخلاقياً وإسرائيل “منعت الإبادة” بعد ضرب ايران

قال رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال كلمة ألقاها في المراسم الرسمية لافتتاح يوم ذكرى المحرقة في مؤسسة ياد فاشيم بمدينة القدس، إن إسرائيل باتت اليوم “دولة قوية غير مسبوقة” مقارنة بما كانت عليه خلال المحرقة.

وانتقد نتنياهو ما وصفه بـ“الضعف الأخلاقي العميق” في أوروبا، قائلاً إن القارة “تنسى الكثير من الدروس التي أعقبت الحرب العالمية الثانية”، وإنها “تفقد السيطرة على هويتها وقيمها والتزامها بحماية الحضارة من البربرية”، على حد تعبيره.

وفي السياق ذاته، أكد نتنياهو التزامه بمنع تكرار المأساة، قائلاً: “كقادة لإسرائيل تعهدنا بأنه لن تكون هناك إبادة أخرى”، مضيفاً أن هذا العام “تم تنفيذ هذا الوعد عملياً”، في إشارة إلى ما وصفه بالضربة التي وُجهت إلى النظام في إيران.

من جانبه صرح الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ، خلال كلمته في المراسم الرسمية إن الشعب اليهودي “خرج من أفظع فصول التاريخ الإنساني” ليبني دولة خاصة به في المنطقة.

وأضاف هرتسوغ أن “هناك من يسعون اليوم أيضاً إلى تدمير هذا البيت”، في إشارة إلى التهديدات التي تواجه إسرائيل.

وشدد على أن التاريخ يعلّم أهمية الوحدة وتجنب الانقسام الداخلي، قائلاً: “العائلة قد تختلف لكنها لا يجب أن تتمزق”، مضيفاً: “لم نقم من رماد المحارق لنحترق بنار الخلافات”، في إشارة إلى ضرورة الحفاظ على التماسك الداخلي في ظل التحديات الحالية.