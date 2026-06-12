قال مسؤول أميركي كبير في إدارة ترامب، اليوم الجمعة، إن "مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران المذكرة تضع إطاراً عاماً يمنح الإيرانيين مزايا اقتصادية تدريجية مقابل تنفيذ التزاماتهم، كما تتضمن بشكل واضح إعادة فتح مضيق هرمز، ورفع الحصار، وتدمير المواد المخصبة ونقلها"

وشدد على أن "الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة وتخفيف العقوبات وغير ذلك من الإجراءات تبقى مرتبطة بمستوى التزام طهران".ولفت إلى "احتمال حدوث تخفيف كبير للعقوبات الاقتصادية"، مشدداً على "ضرورة عدم استباق النتائج بسبب استمرار انعدام الثقة بين الطرفين واعتماد الاتفاق على بناء الثقة تدريجياً بحيث كلما زاد الالتزام زادت المكاسب، والعكس صحيح".

وأوضح المسؤول الأميركي، أنه "لا يمكن تحديد مكاسب محددة لإيران مسبقاً لأن كل شيء مرتبط بما سيتم تنفيذه، بما في ذلك إعادة دمج طهران في الاقتصاد العالمي"، وأشار إلى أن "هناك مناقشات فنية جرت مع الجانب الإيراني وأن هناك قدراً من الارتياح لوجود أرضية مشتركة".

ومن جهته قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، في وقت سابق من اليوم الجمعة، إن "المراجعة النهائية لنص التفاهم مع الولايات المتحدة لا تزال جارية من قبل الجهات المعنية في طهران، مشيراً إلى أن جلسات متواصلة تُعقد حالياً لدراسة الصيغة النهائية.ونقلت وكالة "فارس" عن المتحدث قوله إن الحديث عن قرب التوصل إلى اتفاق ليس جديداً، لكنه أشار إلى أن المشكلة الأساسية خلال الفترة الماضية تمثلت في ما وصفه "التصريحات المتناقضة" الصادرة عن الجانب الأميركي، والتي ساهمت في زيادة الغموض حول مسار المفاوضات.

وأضاف أن طهران لا يمكنها تأكيد أي من التكهنات أو التوقعات المتداولة بشأن مضمون التفاهم، مشدداً على أن أي موقف رسمي لن يصدر قبل استكمال الإجراءات الداخلية.

كما أوضح أن تحديد زمان ومكان توقيع أي اتفاق لا يزال غير ممكن في الوقت الحالي، وأن الأمر مرهون بقرار نهائي داخل المؤسسات الإيرانية المختصة قبل الإعلان عن أي تفاصيل.