البحرين: إيران هاجمت منشأة صناعية مدنية على أراضينا
اعتداءات في الضفة : إسرائيليون أحرقوا سيارات وخطّوا عبارات مسيئة بعدد من القرى •رئيس مجلس النواب المقبل:«الخطوة الأكثر حسمًا التي يمكننا اتخاذها بشأن الوضع هي الدفع بقانون للحماية ومنع عنف المستوطنين»
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على الأجندة: التوتر في الخليج والشرق الأوسط، وانطلاق ماراثون اللقاءات بين الليكود و«يشار!»، وموجة إحراق متعمد وإلحاق أضرار بالممتلكات في الضفة الغربية.
بث مباشر:
انطلاق مفاوضات تشكيل حكومة وحدة وطنية في إسرائيل بين الليكود وحزب «يشار!»
انطلقت جلسة المفاوضات بين ممثلي حزب الليكود وحزب «يشار!» الإسرائيلي، بهدف بحث إمكانية تشكيل حكومة وحدة وطنية، وسط ترقب لمسار المحادثات وفرص التوصل إلى تفاهمات بين الطرفين.
وقال رئيس كتلة الليكود، عضو الكنيست أوفير كاتس، ممثل الحزب في المفاوضات، قبيل دخوله فندق أكاديا في هرتسليا، إنه يأمل أن تكون المفاوضات جدية وحقيقية، مضيفا: «نأمل بإجراء مفاوضات حقيقية، وعلى الأقل من جانبنا نأمل ألا تكون مجرد مفاوضات شكلية».
وزارة الداخلية البحرينية: إصابة شخصين جراء الهجمات الإيرانية على أراضي المملكة، أحدهما مقيم باكستاني.
النائبة شيرا شبيرا تنتقد الوزير شيكلي: «هذا تصرف قاسٍ.. هناك حدود»
انتقدت عضو الكنيست عن حزب «يشار!» شيرا شبيرا، والدة عنار شبيرا الذي قُتل في ملجأ الموت خلال هجوم 7 أكتوبر، وزير شؤون الشتات عميحاي شيكلي، بعد أن أرسل إليها، بحسب قولها، منشورا يتضمن هجوما شخصيا عليها.
وقالت شبيرا إنها فوجئت بتلقي المنشور من الوزير بشكل شخصي، بعدما هاجمها أحد مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي، متهما إياها بأنها «تختار الوقوف إلى جانب من يمنحون الدعم لقتلة ابنها».
وأضافت شبيرا أنها لا تطالب بحصانة من الانتقادات، لكنها اعتبرت أن محاولة وضع أم ثكلى في مواجهة ذكرى ابنها الذي قُتل تمثل تصرفا قاسيا بشكل خاص.
وقالت في تعليقها: «لا أطلب الحصانة من الانتقاد، لكن هناك شيئا قاسيا للغاية في محاولة وضع أم ثكلى في مواجهة ابنها الذي سقط»، مضيفة: «هذا تصرف قاسٍ، وهناك حدود».
رئيس مجلس النواب الأميركي المقبل: سنعمل على الدفع بقانون لمواجهة عنف المستوطنين في الضفة الغربية
قال رئيس مجلس النواب الأميركي المقبل إن الخطوة الأكثر حسما التي يمكن للولايات المتحدة اتخاذها إزاء الأوضاع في الأراضي الفلسطينية تتمثل في الدفع بقانون لحماية الفلسطينيين ومنع عنف المستوطنين في الضفة الغربية.
ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء آلية اتحادية لمنع أعمال العنف ضد الفلسطينيين ومراقبتها ومحاسبة المتورطين فيها، بما يشمل فرض عقوبات على إسرائيليين أو جهات أخرى يثبت تورطها في أعمال عنف أو تهديد أو ترهيب للمدنيين، أو في أنشطة تهدف إلى تهجير السكان من منازلهم.
ومن بين العقوبات التي يتيحها المشروع تجميد الأصول داخل الولايات المتحدة وفرض حظر على دخول الأراضي الأميركية.
وكان الهدف الأساسي من مشروع القانون تثبيت آلية العقوبات التي أقرتها إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن ضد أفراد متورطين في أعمال عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، قبل أن يلغيها الرئيس دونالد ترامب بعد عودته إلى البيت الأبيض.
تقارير فلسطينية: إحراق مركبات وكتابة شعارات عنصرية في عدة قرى بالضفة الغربية
أفادت تقارير فلسطينية بأن مستوطنين إسرائيليين أضرموا النار في مركبات ورشّوا شعارات عنصرية في عدد من القرى الفلسطينية بالضفة الغربية، في حوادث تركزت بمحيط رام الله وجنوب جبل الخليل.
وبحسب التقارير، سُجلت حالات إحراق مركبات وكتابة شعارات على الجدران في قرى دير السودان وكفر مالك ودير أبو مشعل، شمال وشرق رام الله، إضافة إلى قرية التواني جنوب جبل الخليل.
وأظهرت توثيقات من المواقع المتضررة مركبات مشتعلة وعبارات مكتوبة على الجدران، فيما لم ترد في المعلومات الأولية تفاصيل عن وقوع إصابات أو حجم الأضرار.