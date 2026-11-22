النائبة شيرا شبيرا تنتقد الوزير شيكلي: «هذا تصرف قاسٍ.. هناك حدود»

انتقدت عضو الكنيست عن حزب «يشار!» شيرا شبيرا، والدة عنار شبيرا الذي قُتل في ملجأ الموت خلال هجوم 7 أكتوبر، وزير شؤون الشتات عميحاي شيكلي، بعد أن أرسل إليها، بحسب قولها، منشورا يتضمن هجوما شخصيا عليها.

وقالت شبيرا إنها فوجئت بتلقي المنشور من الوزير بشكل شخصي، بعدما هاجمها أحد مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي، متهما إياها بأنها «تختار الوقوف إلى جانب من يمنحون الدعم لقتلة ابنها».

وأضافت شبيرا أنها لا تطالب بحصانة من الانتقادات، لكنها اعتبرت أن محاولة وضع أم ثكلى في مواجهة ذكرى ابنها الذي قُتل تمثل تصرفا قاسيا بشكل خاص.

وقالت في تعليقها: «لا أطلب الحصانة من الانتقاد، لكن هناك شيئا قاسيا للغاية في محاولة وضع أم ثكلى في مواجهة ابنها الذي سقط»، مضيفة: «هذا تصرف قاسٍ، وهناك حدود».