مبعوث ترامب لـ i24NEWS: كنا على شفا مواجهة عسكرية مباشرة بين تركيا وإسرائيل

قال سفير الولايات المتحدة في تركيا، توم باراك، الذي يعمل أيضًا مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى سوريا، اليوم (الأربعاء) لقناة i24NEWS إن الغارة الجوية الإسرائيلية على قاعدة سلاح الجو العسكري أبو الظهور في سوريا "تنطوي على خطر حقيقي للتصعيد السريع إلى صراع عسكري مباشر بين إسرائيل وتركيا، وكذلك سوريا".

قال باراك في مقابلة مع i24NEWS: "لم تكن القوات التركية تعلم أن طائرات إسرائيلية في طريقها إلى ذلك القاعدة السورية المحددة، ولم تكن تعرف ما هو هدفها، ولذلك كان من الممكن أن تقرر إطلاق مقاتلاتها معتقدة أنها تتعرض لهجوم"، وأضاف: "أحداث الأمس كانت خطيرة ومقلقة. ومع ذلك، نشعر بالارتياح لعدم وقوع خسائر في الأرواح ولأن الوضع لم يتصاعد."

أفادت سوريا يوم الثلاثاء أن إسرائيل نفذت ثماني ضربات جوية على مدرج الطائرات وعلى منشآت التخزين في قاعدة أبو الظهور، بالقرب من حلب في شمال غرب سوريا، على بعد حوالي 70 كيلومترًا شرق الحدود التركية. وقال ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت لاحق من يوم الثلاثاء إن سوريا كانت على وشك خرق "الوضع القائم الذي تم الاتفاق عليه مع إسرائيل في القضايا الأمنية"، وذلك من خلال سماحها للقوات التركية بالانتشار في القاعدة الجوية.

وجاء في بيان صادر عن ديوان رئيس الحكومة"إسرائيل حذرت مرارًا وتكرارًا سوريا من أن نشرًا من هذا النوع سيشكل تهديدًا لأمن إسرائيل. سوريا اختارت تجاهل هذه التحذيرات".

قال باراك لـ i24NEWS إن غياب قنوات اتصال واضحة كان يمكن أن يؤدي إلى أن يصبح الوضع "أكثر خطورة بكثير" - وأنه يجب تغيير ذلك.

"نحن نجري حالياً محادثات هادئة مع جميع الأطراف المعنية بخصوص تجديد آلية لمنع الاحتكاك بين إسرائيل وسوريا. من الممكن دعوة تركيا للمشاركة فيها بشكل مباشر أو غير مباشر"، قال باراك. وبحسب أقواله، "سيكون هناك قيمة واضحة لتحويل هذا الترتيب إلى آلية دائمة، تعمل بشكل كامل، مع مركز تنسيق يعمل على مدار الساعة ويضم أشخاصاً يتحدثون العبرية والعربية والإنجليزية والتركية - سواء في إطار رسمي أو عبر قناة مرنة وغير رسمية أكثر. الاتصال الموثوق ظل ضرورياً".

قال مبعوث ترامب إن غياب قنوات الاتصال الموثوقة بحد ذاته يخلق خطراً غير ضروري. "لا يوجد مانع جوهري يمنع هذه الأطراف من إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة. الحوار الدبلوماسي هو أفضل وسيلة لمنع التفاعلات الحركية".

في السنوات الأخيرة استضاف باراك عدة جولات من المحادثات بين حكومة الشرع السورية ومسؤولين إسرائيليين كبار، في محاولة للتوصل إلى اتفاق حدودي بين الدولتين، تعزيز التطبيع وتقليل التوتر. في جولة المحادثات الأخيرة، وافق الطرفان أيضًا على دفع مشاريع اقتصادية مشتركة وإنشاء آلية لمنع الاحتكاك بين الدول، يكون مقرها في الأردن.

"تم تحقيق تقدم ملموس في توضيح مخاوف الطرفين، وبالنظر إلى التطورات الأخيرة، هناك قيمة واضحة لاستئناف المحادثات في أقرب وقت ممكن"، قال باراك لـi24NEWS. وأضاف أن حكومة الشرع أوضحت أنه ليست لديها نوايا عدوانية تجاه إسرائيل وأن هدفها الوحيد هو الدفاع عن سيادتها.

قال باراك: "لقد أثبتت سوريا أنها جارة ذات سيادة، مسؤولة ومستقرة، والترتيب الدقيق لخفض التوتر سيساهم بشكل كبير في زيادة الهدوء والاستقرار وخلق مزيد من اليقين في جميع أنحاء المنطقة".

إحدى نقاط الخلاف في المحادثات التي جرت بين إسرائيل وسوريا كانت الخشية الإسرائيلية من أن يتمركز أفراد عسكريون أو معدات عسكرية تركية في القواعد السورية، التي يقع بعض منها بالقرب من الحدود مع إسرائيل.

في يناير، أفادت قناة i24NEWS أن نشر نظام الرادار التركي المتقدم HTRS-100 في مطار دمشق الدولي اعتُبر في إسرائيل "مقلقًا للغاية". وأعربت جهات إسرائيلية عن خشيتها من أن المنشأة العسكرية التركية، القادرة على تتبع أهداف جوية ضمن مدى يتراوح بين 150 إلى 200 كيلومتر، قد تحد بشكل كبير من حرية عمل سلاح الجو الإسرائيلي في الأجواء السورية.

قال باراك إن موقف الولايات المتحدة هو أن البنية التحتية المدنية لا تشكل تهديدًا أمنيًا لإسرائيل. "قدرة سوريا على تشغيل طيران مدني آمن وموثوق داخل البلاد تعتمد على وجود بنية تحتية لرادار مدني تعمل بشكل جيد. ما زلنا مقتنعين بأن هذا المطلب التقني لا يجب أن يشكل مصدر قلق أمني، وأن إجراء مزيد من المحادثات يمكن أن يساعد في توضيح القضية بما يرضي الجميع"، قال السفير لقناة i24NEWS.

قال باراك إن الأولوية الفورية للولايات المتحدة يجب أن تكون المساعدة في تخفيف التوتر بين تركيا وإسرائيل ومنع تصعيد غير مقصود قد يكون من الصعب وقفه.

"يتعين على جميع الأطراف العمل بصبر للتوصل إلى حل مستقر ومستدام لهذا الوضع المعقد للغاية. لقد تمتعت تركيا وإسرائيل، في فترات مختلفة على مدى العقود الثلاثة الماضية، بعلاقات بناءة ومثمرة. وتقدم خطة الرئيس ترامب مساراً مستداماً يمكن أن ينجح إذا ما توفرت لها المساحة والدعم اللازمين".