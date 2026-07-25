أستراليا: محاكمة موظف حكومي بعد تعليقات معادية للسامية في موقع هجوم بوندي

استُدعيت موظفة حكومية أسترالية تبلغ من العمر 67 عامًا للمثول أمام المحكمة بعد إدلائها بتصريحات معادية للسامية تجاه قادة الجالية اليهودية الذين قدموا لتقديم واجب العزاء في موقع هجوم شاطئ بوندي، حيث قُتل 15 شخصًا خلال احتفالات عيد الأنوار (حانوكا) في ديسمبر/كانون الأول المنصرم، وفقًا لتقارير إعلامية أسترالية.

فيما أعلنت الشرطة أنها ستُحاكم بتهمة استخدام لغة مسيئة.

وذكرت هيئة الإذاعة الأسترالية (ABC) أن فرانسين كلوف، الموظفة في وزارة العدل والخدمات المجتمعية في ولاية نيو ساوث ويلز، وصفت أفراد الجالية اليهودية بـ"الصهيونيين الأشرار".

وشهد نادي سيدني سوانز لكرة القدم الأسترالية، الذي كان قد توجه إلى الموقع تضامنًا مع الجالية اليهودية، الحادثة.

وأدان أليكس ريفشين، الرئيس المشارك للمجلس التنفيذي للجالية اليهودية في أستراليا، والذي كان حاضرًا أثناء الحادثة، هذه التصريحات بشدة، قائلًا: "إنها تصريحات تنم عن انعدام حساسية صادم، بل وأكثر من ذلك، إنها لا إنسانية. لقد قدمت لهم مثالًا ملموسًا على ما تعانيه الجالية اليهودية يوميًا".

ليست هذه الحادثة الأولى التي تتورط فيها فرانسين كلوف. ففي يوليو/تموز 2025، تم إيقافها عن العمل بعد أن تركت جسماً مثيراً للريبة خارج كنيس يهودي، مما استدعى استجابة أمنية واسعة النطاق. ووجهت إليها حينها تهمة ترك جسم عمداً بقصد إثارة شعور بالخطر. وفي بيان لها، أشارت وزارة العدل والخدمات المجتمعية في نيو ساوث ويلز إلى أن فرانسين كلوف لا تزال موقوفة عن العمل بانتظار نتائج الإجراءات القانونية.