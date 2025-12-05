خطوة قد تغير توازن القوة في الشرق الأوسط وتثير قلق إسرائيل

أعلن السفير الأمريكي في تركيا، توم براك، خلال مؤتمر في الإمارات، أن تركيا "قريبة من تجاوز العقبة الرئيسية" لتلقي مقاتلات F35 الأمريكية. وأوضح أن أنقرة من المتوقع أن تتخلص خلال أربعة إلى ستة أشهر من نظام الدفاع الجوي الروسي S-400 غير المستخدم، مما يمهد الطريق أمامها للحصول على الطائرات المتقدمة.

ويذكر أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قرر في 2019 استبعاد تركيا من برنامج F35 بسبب شرائها نظام الدفاع الروسي، فيما يسعى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لعكس هذا القرار والحصول على الطائرات.

ويثير تزويد تركيا بمقاتلات F35 قلقًا أمنيًا لإسرائيل، إذ قد يؤثر على تفوقها التكنولوجي في المنطقة. ويؤكد مسؤول في البيت الأبيض أن الإدارة الأمريكي ستواصل التنسيق مع إسرائيل لضمان صفقة "متوازنة" تحافظ على التفوق النوعي للقوات الإسرائيلية في الشرق الأوسط.