خطوة قد تغير توازن القوة في الشرق الأوسط وتثير قلق إسرائيل

هل تسعى أنقرة لكسر احتكار التفوق التكنولوجي العسكري الإسرائيلي؟

i24NEWS
i24NEWS
دقيقة 1
دقيقة 1
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في لقائه مع الرئيس التركي أردوغان في البيت الأبيض 25.09.2025
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في لقائه مع الرئيس التركي أردوغان في البيت الأبيض 25.09.2025SAUL LOEB / AFP

أعلن السفير الأمريكي في تركيا، توم براك، خلال مؤتمر في الإمارات، أن تركيا "قريبة من تجاوز العقبة الرئيسية" لتلقي مقاتلات F35 الأمريكية. وأوضح أن أنقرة من المتوقع أن تتخلص خلال أربعة إلى ستة أشهر من نظام الدفاع الجوي الروسي S-400 غير المستخدم، مما يمهد الطريق أمامها للحصول على الطائرات المتقدمة.

Video poster
"مخاوف حقيقية من تحول العراق إلى ساحة حرب بالوكالة"

ويذكر أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قرر في 2019 استبعاد تركيا من برنامج F35 بسبب شرائها نظام الدفاع الروسي، فيما يسعى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لعكس هذا القرار والحصول على الطائرات.

ويثير تزويد تركيا بمقاتلات F35 قلقًا أمنيًا لإسرائيل، إذ قد يؤثر على تفوقها التكنولوجي في المنطقة. ويؤكد مسؤول في البيت الأبيض أن الإدارة الأمريكي ستواصل التنسيق مع إسرائيل لضمان صفقة "متوازنة" تحافظ على التفوق النوعي للقوات الإسرائيلية في الشرق الأوسط.

تلقت هذه المقالة 0 تعليق

تعليقات