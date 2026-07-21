طهران هي التي بادرت بالمقترح الذي تروّج له الآن الوسطاء لوقف إطلاق النار لمدة عشرة أيام بين الولايات المتحدة وإيران - هذا ما قاله اليوم (الثلاثاء) لـ i24NEWS مصدران مطلعان على تفاصيل الاتصالات. ووفقاً لما قالاه، فإن مجرد المبادرة الإيرانية يدل على مدى الإلحاح الذي توليه طهران لوقف القتال، في ظل تصاعد الهجمات الأمريكية وإمكانية أن يأمر الرئيس دونالد ترامب بالعودة إلى مواجهة واسعة ضد إيران.

وبحسب المصدرين، فإن الغرض من وقف إطلاق النار لمدة عشرة أيام هو السماح بصياغة حل للأزمة المحيطة بالشحن في مضيق هرمز - وهي القضية المركزية التي أدت إلى انهيار مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين الشهر الماضي، بعد أن أعلن كلا الجانبين فعلياً أنها لم تعد سارية المفعول.

مسؤولون كبار من قطر، مصر، عُمان وباكستان يشاركون في الوساطة بين واشنطن وطهران، وقد نقلوا الاقتراح إلى الولايات المتحدة. خلال المحادثات، أضيفت إلى الاقتراح عناصر جديدة، من بينها فكرة إنشاء "ممر وسطي" في مضيق هرمز، بين المياه الخاضعة لسيطرة عُمان وتلك الخاضعة لسيطرة إيران، مما سيسمح بمرور آمن للسفن.

مع ذلك، قال مصدران لـ i24NEWS إنه في هذه المرحلة تطالب الإدارة الأمريكية بأن تكون الهدنة أطول، وكشرط لدخولها حيز التنفيذ تطلب واشنطن التوصل على الأقل إلى تفاهمات أولية بشأن حرية الملاحة في مضيق هرمز. أما بقية التفاهمات، بحسب الاقتراح، فيمكن استكمالها خلال أيام الهدنة العشرة. وأضاف أحد المصادر أن بعض كبار مسؤولي إدارة ترامب يصفون الاقتراح الإيراني بأنه "سخيف وعديم المنطق".

مصدر أمريكي قال لقناة i24NEWS إن ترامب يركّز على جعل إيران تدفع ثمناً لقتل الجنود الأمريكيين. وأضاف: "الرئيس سيحرص على أن تدفع إيران ثمن مقتل الجنود الأمريكيين مؤخراً أيضاً. هذه الضربات القوية ستستمر حتى يقرر الرئيس خلاف ذلك، لكن المحادثات بين دولتينا مستمرة".