إسرائيل تنشر تسجيلًا لستة مختطفين يضيئون شموع الحانوكا في رفح قبل مقتلهم

كشفت توثيق مصور جمعه الجيش الإسرائيلي في غزة، ونُشره اليوم (الخميس)، عن ستة مختطفين قُتلوا في نفق برفح في أغسطس/آب 2024. وتُظهر الوثائق هيرش غولدبرغ بولاند، وإيدن يروشالمي، وأوري دانينو، وأليكس لوبانوف، وألموغ ساروسي، وكارميل جات وهم يُشعلون شموع عيد الأنوار (حانوكا) أثناء أسرهم في أحد أنفاق حماس.

idf spokeman

في الأول من سبتمبر/أيلول 2024، سُمح بنشر خبر تخليص الضحايا الستة من نفق في رفح. باستثناء كارميل جات، التي اختُطفت حية من منزلها في كيبوتس بئيري، فيما اختُطف الخمسة الآخرون أحياءً من حفل نوفا في رعيم. كان النفق الذي عُثر عليهم فيه على عمق 20 متراً، ويبعد حوالي كيلومتر واحد عن النفق الذي أُنقذ منه فرحان القاضي قبل أسبوع من الحدث. قُتل المختطفون بعد وقت قصير من تبليغ مراقبي حماس خاطفيهم برصدهم قوات من الجيش الإسرائيلي في المنطقة.