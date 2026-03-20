ذكرت صحيفة نيويورك تايمز، اليوم الجمعة، أن "مجلس السلام التابع للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قدّم لحماس مقترحًا مفصلًا حول كيفية تخلي الحركة عن أسلحتها" مشيرا إلى أن"حماس ستتخلى عن أسلحتها الثقيلة، مثل قاذفات الصواريخ، وستشارك خرائط شبكة أنفاقها تحت الأرض"، ولم يتضح بعد كيف أو لمن ستسلم حماس هذه الأسلحة.

وبحسب المقترح الذي تدعمه الولايات المتحدة، "من المتوقع أن تسلم حماس والفصائل المسلحة الأخرى جميع أسلحتها تدريجيًا، وأن تنسحب قوات الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة".

في يناير الماضي، نشر باروخ يديد، المحلل المختص بالشؤون العربية، مقالًا حول ما يجري خلف الكواليس في غزة. وعلى الرغم من الوعود والمفاوضات التي استمرت لأشهر، فإن حماس ماضية في ضمان استمرار حكمها الفعلي في القطاع.

صرح مسؤولون كبار في السلطة الفلسطينية وحركة فتح آنذاك بأنهم لا يرحبون بتعزيز حماس لسلطتها في قطاع غزة، وقال أحدهم لقناة i24NEWS: "تبني حماس دولة عميقة في غزة تحت رعاية المجلس، وسيتم توظيف آلاف المسؤولين تحت إشرافه. ولن يتمكن هذا المجلس من الصمود أمام تهديدات حماس في قطاع غزة ضد عائلاتهم".