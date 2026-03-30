الحوثيون يوسعون المواجهة: تهديد الملاحة العالمية وتصعيد الصراع مع إسرائيل

بعد نحو شهر من اندلاع المواجهة الأميركية الإسرائيلية مع إيران، أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) دخولها المباشر إلى ساحة الصراع، عبر إطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة باتجاه أهداف داخل إسرائيل، في خطوة تعيد رسم ملامح المواجهة الإقليمية وتفتح جبهة جديدة في جنوب البحر الأحمر. ويرى مراقبون أن هذا التدخل لم يكن مفاجئًا بقدر ما هو مؤجل ضمن حسابات إيرانية أوسع لإدارة إيقاع التصعيد وتوزيع أدوات الضغط.

تأخير محسوب أم قيود ميدانية؟

يقدّر محللون أن تأخر انخراط الحوثيين منذ بداية الحرب يعود إلى مزيج من الاعتبارات، بينها الرغبة الإيرانية في عدم استنزاف أوراقها دفعة واحدة، مقابل عوامل ميدانية تتعلق بقدرات الجماعة اللوجستية والتسليحية. كما يشير مراقبون إلى أن الانتشار المكثف للقطع البحرية الأميركية في البحر الأحمر والخليج أسهم في تضييق خطوط الإمداد، ما حدّ من قدرة الجماعة على التصعيد المبكر.

في المقابل، لا يغيب البعد الدفاعي عن الحسابات الحوثية، إذ يرى محللون أن افتقار الجماعة لمنظومات دفاع جوي فعالة يجعل مناطق سيطرتها عرضة لضربات مباشرة، وهو ما يفسر الحذر في اتخاذ قرار الانخراط الشامل.

انقسامات داخلية وحسابات المخاطرة

تتحدث تقديرات عن تباينات داخل الجماعة بين تيار يدفع نحو تصعيد واسع ضمن ما يسمى "وحدة الساحات"، وآخر يفضّل تجنب الانزلاق إلى مواجهة قد تهدد المكاسب السياسية والعسكرية التي تحققت في اليمن. ويرى مراقبون أن هذه الانقسامات تعكس إدراكًا داخليًا لحجم الكلفة المحتملة، سواء على مستوى البنية العسكرية أو الوضع الداخلي الهش.

رسائل متعددة: من طهران إلى الداخل اليمني

يحمل التدخل الحوثي، وفق تقديرات متقاطعة، رسائل تتجاوز البعد العسكري، إذ يعزز موقع الجماعة كأحد أبرز أذرع إيران في المنطقة، ويؤكد قدرتها على التأثير في ممرات استراتيجية مثل باب المندب. كما يرى محللون أن التصعيد يمنح الجماعة أوراق ضغط إضافية في أي مفاوضات سياسية مقبلة بشأن اليمن، عبر تكريسها كقوة أمر واقع ذات دور إقليمي.

في السياق ذاته، يُقرأ الانخراط أيضًا كرسالة داخلية، حيث يتيح للجماعة إعادة ترتيب أولوياتها الداخلية تحت عنوان "المواجهة الخارجية"، في ظل أزمات اقتصادية وخدمية متفاقمة في مناطق سيطرتها.

توسيع الجبهات واستنزاف المنظومات الدفاعية

يرى مراقبون أن فتح جبهة اليمن يساهم في تخفيف الضغط عن إيران وحلفائها في جبهات أخرى، من خلال توزيع العبء العسكري على مساحات أوسع. كما يقدّر محللون أن اعتماد الحوثيين على الطائرات المسيّرة منخفضة التكلفة يشكل تحديًا إضافيًا لمنظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية والأميركية، عبر استنزافها وإشغالها بهجمات متكررة.

سلاح المضائق وتأثيره على الاقتصاد العالمي

تتزايد أهمية البعد الجغرافي في هذا التدخل، إذ يشير محللون إلى أن سيطرة الحوثيين على باب المندب تمنحهم، ومعهم إيران، أداة ضغط استراتيجية على حركة التجارة العالمية. ويُنظر إلى تهديد الملاحة في البحر الأحمر كعامل قادر على إحداث تداعيات اقتصادية تتجاوز الإقليم، خاصة مع ارتباطه بمسارات تصدير النفط والتجارة الدولية.

تصعيد أفقي واستراتيجية إرباك

يرى مراقبون أن إدخال الحوثيين في المواجهة يندرج ضمن استراتيجية "التصعيد الأفقي" التي تعتمدها طهران، عبر توسيع رقعة الصراع بدل تكثيفه في جبهة واحدة. ويقدّر محللون أن هذا النهج يهدف إلى إرباك الخصم واستنزاف قدراته مع مرور الوقت، خصوصًا في ظل حساسية إسرائيل للحروب الطويلة مقارنة بالضربات السريعة.

مناورة تدريجية وقدرة على الاستمرار

في تقييم القدرات، يرى محللون أن الحوثيين يمتلكون هامش مناورة يسمح لهم بالاستمرار في المواجهة، خاصة في نطاق البحر الأحمر، مع اعتماد سياسة استخدام محسوب للقدرات بعيدة المدى. كما تشير تقديرات إلى أن التنسيق بين أطراف المحور، بما في ذلك تنفيذ هجمات متزامنة من جبهات متعددة، يعكس مستوى متقدمًا من التخطيط العملياتي يهدف إلى زيادة فرص اختراق الدفاعات الجوية.

يعكس دخول الحوثيين إلى خط المواجهة تحولًا نوعيًا في مسار الحرب، حيث تتجه المعركة نحو مزيد من التشابك الإقليمي. وبينما يرى مراقبون أن الخطوة تعزز أوراق إيران التفاوضية، يعتقد محللون أن استمرار هذا المسار قد يفتح الباب أمام مرحلة أكثر تعقيدًا، عنوانها اتساع الجبهات وتزايد كلفة المواجهة على مختلف الأطراف.