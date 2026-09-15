أفادت مصادر دبلوماسية نقلتها صحيفة جيروزاليم بوست أن إسرائيل والمملكة العربية السعودية قد بدأتتا محادثات تحت إشراف القيادة المركزية الأمريكية بهدف تمكين الرياض من الاستفادة من المعلومات الاستخباراتية الإسرائيلية حول القوات الحوثية.

تأتي هذه الطلبات في وقت كثف فيه الحوثيون هجماتهم ضد المصالح السعودية خلال الأسبوع الماضي. وقد أدت ضربة بطائرة مسيّرة استهدفت أنابيب النفط ومنشآت الضخ على وجه الخصوص إلى توقف جزئي للأنشطة في خط الأنابيب الرئيسي للمملكة.

ويُقال إن الحوثيين استهدفوا أيضًا مدنيين كانوا متواجدين في مسجد ومبانٍ مجاورة بالقرب من الحدود بين السعودية واليمن. وفي الوقت نفسه، يُزعم أنهم سيطروا على عدة جزر استراتيجية في البحر الأحمر ومنعوا السفن السعودية من عبور مضيق باب المندب.

وفقًا للمصادر الإقليمية، فإن المساعدة المطلوبة من إسرائيل ستتركز بشكل أساسي على جمع المعلومات الاستخباراتية التي تتيح وضع خريطة أكثر دقة للانتشار العسكري الحوثي والتنبؤ بالعمليات المستقبلية.

لقد أظهر الجيش الإسرائيلي بالفعل قدراته في مجال الاستخبارات والتدخل في المجال البحري حول مضيق هرمز، لا سيما من خلال المساهمة في تحديد مواقع القوات الإيرانية لصالح الولايات المتحدة.

ويُقال إن المملكة العربية السعودية قد طلبت أيضًا من المملكة المتحدة المساعدة في دفع الحوثيين بعيدًا عن مضيق باب المندب وحماية بنيتها التحتية النفطية. ويُعتقد أن لندن وافقت على إرسال مستشارين عسكريين، دون أن تتعهد بتقديم دعم إضافي.

على الرغم من غياب العلاقات الدبلوماسية الرسمية، تشترك إسرائيل والمملكة العربية السعودية في عدة مصالح أمنية. وقد تؤدي التهديدات المتزايدة في المنطقة إلى تسريع تعاونهما، بينما تواصل واشنطن تعزيز التطبيع بين البلدين.