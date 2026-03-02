مصدر مطلع: هناك ملامح لهجوم بري إسرائيلي على لبنان

كشف مصدر مطلع: أن المؤشرات الميدانية تُظهر استعدادات إسرائيلية لهجوم بري محتمل على الأراضي اللبنانية، في ظل تصاعد التوتر على الجبهة الشمالية.

وأضاف المصدر أن الجيش الإسرائيلي أصدر أوامر بإخلاء أكثر من 50 بلدة في الجنوب تمهيداً لقصفها خلال الساعات المقبلة، في خطوة وُصفت بأنها تهيئة لمرحلة عملياتية جديدة وتمهيدا لاجتياح بري في لبنان.

وفي السياق، عقد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير جلسة لتقييم الأوضاع الأمنية، مؤكداً أن “المعركة لن تنتهي إلا بعد توجيه ضربة قاصمة لإيران وحزب الله”، مشدداً في الوقت نفسه على أن “نزع سلاح حزب الله مطلب لن نتخلى عنه”.

وأوضح زامير في تصريحات عاجلة أن حكومة وجيش لبنان لم يستجيبا لطلب نزع سلاح حزب الله، ولذلك سندافع عن أنفسنا بأنفسنا”.

وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع تحركات ميدانية مكثفة للجيش الإسرائيلي على طول الحدود مع لبنان، وسط مخاوف من انزلاق الأوضاع نحو مواجهة واسعة ومع قرار الجيش تحييد أكثر من 100 ألف جندي من قوات الاحتياط .

أعلنت الحكومة اللبنانية، الاثنين، الحظر الفوري لكافة أنشطة "حزب الله" العسكرية والأمنية، باعتبارها خارجة عن القانون، وإلزامه بتسليم سلاحه إلى الدولة اللبنانية وحصر عمله في المجال السياسي "ضمن الأطر الدستورية والقانونية"، بما "يكرّس حصرية السلاح بيد الدولة ويعزز سيادتها الكاملة على امتداد أراضيها، حسبما ورد في بيان.

وشدد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، خلال اجتماع لمجلس الوزراء اللبناني، على أن "قرار الحرب والسلم هو حصراً بيد الدولة اللبنانية"، معبراً عن رفضه وإدانته عملية اطلاق الصواريخ التي تبناها "​حزب الله" على إسرائيل​، والتي اعتبرها "تتناقض مع حصر قرار الحرب والسلم على الدولة اللبنانية وحدها دون سواها"، كما "يتناقض مع رفض زج لبنان في الحرب الإقليمية الدائرة، ويشكّل خروجاً على مقررات مجلس الوزراء وتخطياً لإرادة أكثرية اللبنانيين بما يُقوّض مصداقية الدولة اللبنانية".