عباس عراقجي: اتفاق نووي جديد مع الولايات المتحدة قوشيك جداً، والمسودة خلال أيام

قال ​وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الجمعة، "مسودة اتفاق نووي جديد مع الولايات المتحدة، في غضون يومين أو 3 أيام، مع إجراء المزيد من المحادثات خلال أسبوع ‌أو نحو ذلك"، وتابع"لم تطالب بوقف تخصيب اليورانيوم نهائياً خلال ⁠المحادثات النووية التي ‌جرت في جنيف هذا الأسبوع"، بينما جدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، التلويح بإمكانية شن ضربة عسكرية على إيران"

وأضح عراقجي، الذي يرأس وفد بلاده في المفاوضات مع واشنطن، خلال مقابلة مع قناة MS NEWS الأميركية، أن طهران "لم تعرض أي تعليق (لتخصيب اليورانيوم)، ولم تطلب الولايات ⁠المتحدة وقف التخصيب نهائياً". وأضاف: "ما نتحدث عنه الآن هو كيفية ضمان أن يكون برنامج إيران النووي، ومن بينه التخصيب، ​سلمياً وأن يظل سلمياً إلى الأبد".

وذكر أنه سيتم اتخاذ "إجراءات لبناء الثقة" من الناحية الفنية والسياسية لضمان بقاء البرنامج سلمياً ⁠في مقابل اتخاذ إجراءات ما بشأن العقوبات"، لكنه ​لم ​يدل بمزيد من التفاصيل.

وأمهل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، طهران، الخميس، لمدة تترواح بين 10 و15 يوماً للتوصل إلى اتفاق أو مواجهة "​أمور سيئة للغاية"، ووسط تعزيزات عسكرية أميركية في الشرق الأوسط، هي الأكبر منذ غزو العراق في عام 2003.