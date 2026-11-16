الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو استهدف شحنة أسلحة من سوريا إلى لبنان كانت مخصصة لحزب الله

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو شنّ الليلة غارة استهدفت شحنة أسلحة في منطقة جنتا عند الحدود السورية اللبنانية، قال إنها كانت مخصصة لحزب الله.

وجاء في بيان الجيش: «يواصل حزب الله استغلال مناطق مختلفة في لبنان لتنفيذ أنشطة إرهابية، وتهريب الأسلحة ونقل عناصره، في انتهاك للتفاهمات وبهدف تهديد دولة إسرائيل».