الجيش الإسرائيلي: استهداف شحنة أسلحة كانت موجهة إلى حزب الله على الحدود السورية اللبنانية
تقارير: انفجار واندلاع حريق في ناقلتي نفط بمضيق هرمز•مصدر دبلوماسي لـ«الحدث»: الولايات المتحدة تقترح إنشاء قوة دولية تابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان، تكون مختلفة عن قوة اليونيفيل • تحديثات متواصلة
الأخبار والتحديثات أولا بأول، 16.11.26: جميع الأخبار الرئيسية لليوم، وتحديثات مستمرة، وأبرز العناوين
على الأجندة : تقارير في لبنان تفيد بأن إسرائيل شنت هجومًا على الحدود السورية اللبنانية. وتقرير في إيران عن انفجار واندلاع حريق في ناقلتي نفط بمضيق هرمز. وأفاد مصدر دبلوماسي لقناة «الحدث» السعودية بأن الولايات المتحدة تقترح إنشاء قوة دولية تابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان، تختلف عن قوة اليونيفيل.
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الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو استهدف شحنة أسلحة من سوريا إلى لبنان كانت مخصصة لحزب الله
أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو شنّ الليلة غارة استهدفت شحنة أسلحة في منطقة جنتا عند الحدود السورية اللبنانية، قال إنها كانت مخصصة لحزب الله.
وجاء في بيان الجيش: «يواصل حزب الله استغلال مناطق مختلفة في لبنان لتنفيذ أنشطة إرهابية، وتهريب الأسلحة ونقل عناصره، في انتهاك للتفاهمات وبهدف تهديد دولة إسرائيل».
الجيش الإسرائيلي يهاجم شحنة أسلحة نُقلت من سوريا إلى لبنان، وكانت في طريقها إلى حزب الله.
تقرير لبناني: الجيش الإسرائيلي يختطف شقيقين من منزلهما في أطراف بلدة شبعا، فيما يحتجز شقيقهما الثالث منذ نحو عام.
ضباط من الإدارة المدنية الإسرائيلية يخرجون مستوطنَين إسرائيليين دخلا بسيارتهما إلى مدينة الخليل خلال ساعات الليل.
تقارير لبنانية: دبابة «ميركافا» إسرائيلية أطلقت عدة قذائف باتجاه أطراف بلدتي زوطر الشرقية وزوطر الغربية.
لبنان: إسرائيل تشن هجوماً على الحدود السورية اللبنانية، في سهل البقاع الشرقي
مصدر دبلوماسي لقناة «الحدث»: الولايات المتحدة تقترح تشكيل قوة دولية تابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان، تختلف عن قوة «اليونيفيل»، بما في ذلك من حيث الصلاحيات الممنوحة لها، على ألا يتجاوز عدد أفرادها 100 جندي.
تقارير إيرانية: انفجار واندلاع حريق في ناقلتي نفط أثناء عبورهما مضيق هرمز.
وبحسب الحرس الثوري الإيراني، كانت السفينتان تسيران في المسار الجنوبي للمضيق بتوجيه أمريكي. وتشير التقديرات الأولية إلى أن الناقلتين اصطدمتا بلغم بحري، ما أدى إلى وقوع عدة انفجارات واندلاع حريق.
وبذلك، يرتفع عدد ناقلات النفط التي اشتعلت فيها النيران وغرقت في المضيق منذ أمس إلى ست ناقلات، وفقاً للتقارير.