أعلن ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي، نقلًا عن جهاز الموساد، إحباط مخطط قال إنه أُعد من قبل وزارة الاستخبارات الإيرانية لاستهداف مسؤولين إسرائيليين كبار، وذلك في عملية نُفذت بالتعاون مع أجهزة استخبارات دولية.

وبحسب البيان، اعتمدت الخطة على تجنيد عناصر أجنبية وإدخالهم إلى إسرائيل بهدف جمع معلومات استخباراتية عن الأهداف، تمهيدًا لتنفيذ هجمات ضد شخصيات إسرائيلية.

وأوضح الموساد أن أسلوب العمل المنسوب لإيران يقوم على استخدام شبكات إجرامية تعمل كـ"وكلاء" لتجنيد أشخاص داخل إسرائيل أو ممن يمتلكون القدرة على دخولها، بهدف تنفيذ عمليات أمنية بعد جمع المعلومات اللازمة.

وأشار البيان إلى أن مواطنًا فرنسيًا يدعى ثروت أوزكور، المعروف بلقب "فيليب"، تولى مهمة تجنيد خلية عمليات مكونة من أفراد يحملون جنسيات أجنبية، تمهيدًا لإدخالهم إلى إسرائيل.

وأضاف الموساد أن "فيليب" جُنّد من قبل شخصين وصفهما بأنهما مرتبطان بوزارة الاستخبارات الإيرانية ويقيمان في إيران، وهما بابك مخو زاده حاجي جفان ومحمد نديم ييغيت، مشيرًا إلى أن الاثنين على صلة بتاجر المخدرات ناجي شريفي زندشتي، الذي تتهمه إسرائيل بالعمل لصالح طهران في تنفيذ عمليات خارجية.

ووفقًا للبيان، زار "فيليب" إيران عدة مرات، حيث التقى بمشغليه وتلقى أموالًا مقابل تنفيذ المهام الموكلة إليه، فيما كشفت التحقيقات الدولية، بحسب الموساد، عن هوية عدد من المسؤولين في وزارة الاستخبارات الإيرانية الذين أشرفوا على العملية.

وأكد البيان أن أحد هؤلاء المسؤولين، أسد الله بهزاد أوخساري، كان من أبرز القائمين على التخطيط لعمليات تستهدف مصالح إسرائيلية ويهودية، مشيرًا إلى أنه قُتل خلال عملية إسرائيلية سابقة.

وشدد الموساد وجهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) على أنهما سيواصلان، بالتعاون مع شركائهما الدوليين، العمل على إحباط ما وصفاه بمحاولات الإرهاب والتجسس ضد المصالح الإسرائيلية واليهودية داخل إسرائيل وخارجها.