أُغلق النظام التعليمي في جميع أنحاء إسرائيل، واقتصر النشاط الاقتصادي على حالات الطوارئ فقط، بدءًا من صباح اليوم السبت عقب الضربة الإسرائيلية الاستباقية على إيران.

وكانت قيادة الجبهة الداخلية في إسرائيل قد أعلنت عقب الهجوم، الانتقال رسميًا إلى سياسة "النشاط الأساسي" في جميع أنحاء البلاد، والتي تشمل حظرًا شاملًا على إقامة الدروس، وقيودًا صارمة على التجمعات، وإغلاق أماكن العمل غير المصنفة ضمن الأنشطة الأساسية. وستبقى الإرشادات الجديدة سارية المفعول في هذه المرحلة حتى الساعة الثامنة مساءً من يوم الاثنين 2 مارس/آذار 2026.

وتشمل القيود المفروضة على النشاط التعليمي جميع المؤسسات، بما في ذلك مراكز رعاية الأطفال، ودور الحضانة العائلية، والمدارس، ومراكز الأنشطة اللامنهجية، ومؤسسات التعليم الخاص، والتعليم العالي، بالإضافة إلى الأنشطة غير الرسمية مثل الحركات والنوادي الشبابية. وفي الوقت نفسه، مُنعت التجمعات في مراكز الترفيه، ومراكز التسوق، والمعابد، والفعاليات الثقافية والرياضية.

في مجال العمل، يُسمح فقط لأماكن العمل المصنفة ضمن القطاعات الاقتصادية الأساسية بمواصلة أنشطتها، وتقع مسؤولية تطبيق الإرشادات داخل هذه المؤسسات على عاتق المديرين الميدانيين.

أُغلق المجال الجوي لإسرائيل بالكامل أمام الرحلات المدنية. وقد اتُخذ هذا القرار بالتنسيق مع مدير هيئة الطيران المدني في أعقاب التطورات الأمنية الأخيرة. وتدعو وزارة النقل المسافرين إلى عدم التوجه إلى المطارات حتى إشعار آخر، وتؤكد أنه سيتم الإعلان عن إعادة فتح المجال الجوي قبل 24 ساعة. وقد طُلب من الإسرائيليين المقيمين في الخارج اتباع إرشادات مقر الأمن القومي والتواصل مع شركات الطيران. وأعلنت شركتا الطيران "ويز إير" و"لوفتهانزا" إلغاء رحلاتهما إلى إسرائيل حتى 7 مارس/آذار.

ويأتي تشديد هذه السياسة في ضوء تقييم الوضع الأمني، ووفقًا للصلاحيات القانونية لقيادة الجبهة الداخلية في وضع إرشادات لحماية الأرواح خلال حرب "السيوف الحديدية" وعملية "عام كالافي". تُقسّم إسرائيل عادةً إلى 30 منطقة جغرافية محددة، إلا أن القرار الحالي يعكس تشديدًا واسع النطاق يشمل جميع المناطق في البلاد. وتؤكد قيادة الجبهة الداخلية أن الالتزام بهذه المناطق عنصر أساسي في تعزيز الصمود الوطني، وتدعو المواطنين إلى التأكد من معرفتهم بالمناطق المحمية الأقرب إليهم والوقت المتاح للدفاع.