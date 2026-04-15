تتجه الأنظار إلى جولة ثانية محتملة من المحادثات بين واشنطن وطهران، وسط مؤشرات على تكليف جي دي فانس بقيادة الوفد الأميركي، إلى جانب المبعوث ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر.

وبحسب تسريبات، فإن دونالد ترامب لا يزال يعوّل على هذا الفريق لإيجاد مخرج دبلوماسي بعد تعثر جولة إسلام آباد. ويرى مراقبون أن اختيار هذه الأسماء يعكس تفضيل الإدارة لقنوات تفاوض مرنة وغير تقليدية، بعيدًا عن الأطر الدبلوماسية الكلاسيكية.

اتصالات مستمرة.. دون موعد واضح

رغم عدم تحديد موعد رسمي لجولة جديدة، تشير المعطيات إلى استمرار الاتصالات بين الجانبين عبر وسطاء إقليميين. كما تدرس واشنطن داخليًا سيناريو عقد لقاء قريب، وسط تقديرات بإمكانية العودة إلى إسلام آباد خلال أيام.

ويرى محللون أن إبقاء الغموض حول موعد الجولة يعكس تكتيكًا تفاوضيًا يهدف إلى تحسين شروط التفاوض، في ظل استمرار المساومات بين الطرفين وعدم وصولها إلى طريق مسدود.

حصار بحري شامل.. أداة ضغط رئيسية

بالتوازي مع المسار الدبلوماسي، صعّدت الولايات المتحدة من أدوات الضغط عبر فرض حصار بحري كامل على إيران. وأعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، بقيادة براد كوبر، أن التجارة البحرية من وإلى إيران توقفت بالكامل خلال أقل من 36 ساعة.

وتشير التقديرات إلى أن نحو 90% من الاقتصاد الإيراني يعتمد على التجارة البحرية، ما يجعل الحصار أداة ضغط مؤثرة. ويرى مراقبون أن هذا التحرك يهدف إلى تقليص عائدات طهران النفطية ومنعها من استخدام مضيق هرمز كورقة ضغط.

هرمز بين الإغلاق والتهدئة الحذرة

في ظل هذا التصعيد، تراجعت حركة الملاحة عبر مضيق هرمز إلى مستويات متدنية مقارنة بما كانت عليه قبل الحرب، حيث كانت تسجل أكثر من 130 عملية عبور يوميًا.

ورغم التوتر، ساهمت إشارات استئناف المفاوضات في تهدئة نسبية لأسواق النفط، التي عادت إلى ما دون 100 دولار للبرميل. ويرى محللون أن الأسواق باتت تتفاعل بشكل مباشر مع أي مؤشر سياسي، ما يعكس حساسية المشهد الحالي.

نافذة تفاوض قبل انتهاء الهدنة

مع اقتراب انتهاء وقف إطلاق النار، تتكثف الجهود لعقد جولة جديدة قد تحدد مسار المرحلة المقبلة. وتشير تقديرات إلى أن الوسطاء الإقليميين، من بينهم باكستان ودول أخرى، يعملون على تضييق فجوات الخلاف.

ويرى مراقبون أن الإدارة الأميركية تسعى إلى الجمع بين الضغط العسكري والدبلوماسية لفرض اتفاق بشروط محسّنة، بينما تحاول إيران امتصاص الضغوط دون تقديم تنازلات جوهرية.

وبين هذين المسارين، تبقى المفاوضات مفتوحة على احتمالات متعددة، بين اختراق دبلوماسي محدود أو عودة التصعيد إلى الواجهة.

الجيش الأميركي يعلن "نجاح الحصار".. خنق التجارة البحرية لإيران

في موازاة التحركات الدبلوماسية، أعلن الجيش الأميركي تحقيق اختراق ميداني لافت، مؤكدًا نجاحه في فرض حصار بحري كامل على إيران. وقالت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، بقيادة براد كوبر، إن القوات الأميركية تمكنت خلال أقل من 36 ساعة من وقف حركة التجارة البحرية من وإلى إيران بشكل كامل.

وبحسب المعطيات العسكرية، لم تتمكن أي سفينة من تجاوز الحصار في الساعات الأولى، فيما اضطرت عدة سفن للعودة إلى الموانئ الإيرانية امتثالًا للتعليمات الأميركية. ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تمثل تصعيدًا نوعيًا، إذ تستهدف شريان الاقتصاد الإيراني الذي يعتمد بنسبة تصل إلى 90% على التجارة البحرية.

ويرى محللون أن إعلان واشنطن "نجاح الحصار" لا يقتصر على البعد العسكري، بل يحمل رسالة تفاوضية مباشرة لطهران، مفادها أن استمرار الجمود السياسي سيقابله خنق اقتصادي متصاعد، ما يعزز من استراتيجية الضغط القصوى قبيل أي جولة مفاوضات محتملة.