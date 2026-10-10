استطلاع رأي أجرته قناة i24NEWS: من هو المرشح الأنسب لمنصب وزير الأمن؟

أظهر استطلاع رأي جديد أجرته مؤسسة Direct Polls لصالح قناة i24NEWS، ونُشر، اليوم السبت، في برنامج "Sofshavau" مع دانيال روث-أفنيري، أن "أغلبية كبيرة (39%) من ناخبي الائتلاف الحاكم يعتقدون أن يسرائيل كاتس هو الأنسب لتولي منصب وزير الأمن في الحكومة المقبلة، بينما أعرب 4% فقط من ناخبي المعارضة عن رغبتهم في استمرار كاتس في منصبه بعد الانتخابات.

وعن سؤال عما إذا كان المشاركون في استطلاع الرأي يفضلون تولي وزير الأمن القومي بن غفير منصب وزير الأمن أجاب 11% بنعم، بينما بلغت النسبة بين ناخبي الائتلاف الحاكم 19% و2% على التوالي. أما المرشح الأبرز من أحزاب "كتلة التغيير" فهو ليبرمان، حيث أعرب 18% من المشاركين عن رغبتهم في توليه منصب وزير الأمن

وأظهر الاستطلاع أن غالبية ناخبي الائتلاف الحاكم يرون أن يسرائيل كاتس هو الأنسب لتولي هذا المنصب. عندما سألنا المشاركين عما إذا كانت الانتخابات ستُحسم وتُشكّل حكومة، أو ما إذا كانت إسرائيل ستخوض جولة أخرى من الانتخابات، أجاب 72% منهم بأنها ستُحسم، بينما اعتقد 12% أن الانتخابات ستنتهي دون نتيجة حاسمة.

جمعت شركة Direct Polls Ltd.، برئاسة زورييل شارون، العينة وأعدتها لصالح قناة i24NEWS، في 7 أكتوبر 2026، باستخدام نظام رقمي مع لجنة استطلاع، من بين 518 مستجيبًا بالغًا (18 عامًا فأكثر) يمثلون عينة تمثيلية من عامة السكان في إسرائيل. يبلغ الخطأ الإحصائي في أخذ العينات ± 4.3% باحتمالية 95%.