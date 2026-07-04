ظهور مفاجئ لقائد الحرس الثوري الإيراني أحمد وحيدي لأول مرة منذ الحرب

شهدت العاصمة الإيرانية طهران، ا الجمعة، أول ظهور علني لقائد الحرس الثوري الإيراني اللواء أحمد وحيدي منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وذلك خلال مراسم تشييع المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية، من بينها وكالة “إسنا” شبه الرسمية ووكالة “إرنا” الرسمية، أن وحيدي ظهر أمام النعش خلال مراسم التشييع، حيث وضع يده عليه وأدى الصلاة، في أول مشاركة علنية له منذ توليه قيادة الحرس الثوري مطلع مارس/آذار الماضي، خلفاً للواء محمد باكبور الذي قُتل في الأيام الأولى من الحرب.

وخلال المراسم، نقلت وكالة “إرنا” عن وحيدي قوله إن “نهج القائد الشهيد سيبقى مستمراً”، مؤكداً أن حضوره “لا يزال حاضراً في القلوب وفي مسيرة إيران والأمة الإسلامية”، وفق تعبيره.

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ويأتي هذا الظهور بعد فترة غياب لافتة لوحيدي عن المشهد العام منذ تعيينه، في ظل ظروف أمنية وعسكرية معقدة رافقت الحرب، التي شهدت استهدافات واغتيالات طالت عدداً من القيادات العسكرية الإيرانية البارزة.

ويُعد وحيدي من أبرز القيادات داخل الحرس الثوري الإيراني، حيث شغل سابقاً مناصب مهمة من بينها قيادة “فيلق القدس”، إضافة إلى توليه وزارتي الدفاع والداخلية في فترات سابقة.

كما يواجه وحيدي اتهامات دولية، إذ تتهمه الأرجنتين بالضلوع في تفجير مركز “آميا” في بوينس آيرس عام 1994، والذي أسفر عن مقتل 85 شخصاً، فيما أصدرت منظمة الشرطة الجنائية الدولية “الإنتربول” نشرة حمراء بحقه، بينما تنفي إيران هذه الاتهامات.

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وتتواصل مراسم التشييع في طهران ضمن برنامج رسمي يمتد عدة أيام، قبل نقل جثمان خامنئي إلى مدينة مشهد شمال شرق إيران لدفنه هناك.