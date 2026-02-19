ما حقيقة الأنباء المتداولة عن صحة محمد بن زايد؟

ظهر رئيس الإمارات العربية المتحدة، محمد بن زايد آل نهيان، الأربعاء، خلال لقاء رسمي في أبوظبي مع السيناتور الأميركي ليندسي غراهام ، في خطوة أنهت التكهنات التي أثيرت أخيراً بشأن وضعه الصحي..

انتشرت شائعات بعد تصريح، تم حذفه لاحقاً، للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أعلن فيه تأجيل زيارة مقررة إلى الإمارات مشيراً إلى "مشكلة صحية" يعاني منها الزعيم الإماراتي. هذا الحدث غذى الكثير من التكهنات على الإنترنت، حتى وصل الأمر إلى تعديل مؤقت في صفحة ويكيبيديا الخاصة برئيس الدولة، زاعماً بشكل خاطئ وفاته.

الأربعاء، أظهرت صور بثتها وكالة الأنباء الرسمية وام رئيس دولة الإمارات وهو يبتسم إلى جانب ليندسي غراهام في قصر الشاطئ. وبحسب السناتور الجمهوري، استغرق اللقاء ساعة ونصفاً، وتناول التطورات الإقليمية والجهود المشتركة لتعزيز السلام في الشرق الأوسط. وعلى شبكة X، ندد غراهام بـ"السرديات الكاذبة" التي تستهدف الإمارات وقائدها.

تأتي هذه الحادثة في سياق توترات متزايدة بين أبوظبي والرياض، تميزت بانتقادات متصاعدة على وسائل التواصل الاجتماعي للسعودية تجاه الإمارات ومحمد بن زايد.

في نهاية الأسبوع الماضي بالفعل، أظهرت صور رسمية الرئيس الإماراتي بصحة جيدة إلى جانب أمير قطر، مؤكدة حضوره النشط على الساحة الدبلوماسية الإقليمية.