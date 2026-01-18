باريس تهتزّ بتظاهرة ضخمة دعماً لأكراد شمال شرقي سوريا ومطالب بحماية دولية عاجلة

في تحرّكٍ لافتٍ يعكسُ تصاعدَ التضامنِ الدوليِّ، شهدتِ العاصمةُ الفرنسيةُ باريس تظاهرةً احتجاجيةً حاشدةً دعمًا للكُردِ في شمالِ شرقيّ سوريا.

من ساحةِ الجمهوريةِ انطلقتِ الوقفةُ الاحتجاجيةُ، حيثُ تجمّعَ المشاركونَ رافعينَ الأعلامَ واللافتاتِ التي تدعو إلى حمايةِ الكُردِ ووقفِ الانتهاكاتِ بحقِّ المدنيين

ومعَ تزايدِ أعدادِ المشاركينَ، تحوّلتِ الوقفةُ إلى مسيرةٍ جماهيريةٍ امتدّتْ عبرَ شوارعِ باريس الرئيسة، وصولًا إلى ساحةِ شاتليه، وسطَ انتشارٍ لافتٍ للشعاراتِ الداعيةِ إلى السلامِ والاعترافِ بحقوقِ الشعوب.

وشاركَ في التظاهرةِ أكثرُ من خمسةَ عشرَ ألفَ شخصٍ، منَ الكُردِ القادمينَ من سوريا وتركيا، إلى جانبِ مشاركينَ منَ الطائفتينِ الدرزيةِ والمسيحية، إضافةً إلى فرنسيينَ من نشطاءِ المجتمعِ المدنيِّ وأعضاءَ في جمعياتٍ حقوقيةٍ معروفة.

كما سُجّلَ حضورُ عددٍ من نوّابِ البرلمانِ الفرنسيِّ وشخصياتٍ سياسيةٍ، الذين عبّروا عن تضامنِهم مع مطالبِ المحتجّين، مؤكّدينَ دعمَهم لحقوقِ الكُرد، وضرورةَ توفيرِ حمايةٍ دوليةٍ للمدنيين، والدفعَ باتجاهِ حلٍّ سياسيٍّ عادلٍ يضمنُ الاستقرارَ والتعايشَ بينَ جميعِ المكوّنات.

تظاهرةُ باريسَ، بحجمِها ورسائلِها السياسية، أعادتْ قضيةَ الكُرد إلى واجهةِ الاهتمامِ الأوروبيّ، مؤكّدةً أنَّ الشارعَ الفرنسيَّ ما زالَ فاعلًا في التأثيرِ على النقاشِ الحقوقيِّ والسياسيِّ المتعلّقِ بسوريا والمنطقة