أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، في منشور على "إكس"، اليوم السبت، على أن "اتفاق الإطار الثلاثي بين الولايات المتحدة ولبنان وإسرائيل ينص بوضوح على أن الحكومة اللبنانية هي الجهة الشرعية الوحيدة المخولة بإجراء النقاشات المتعلقة بمستقبل لبنان والتحدث نيابة عن الشعب اللبناني".وتابع "الولايات المتحدة تقف إلى جانب الشعب اللبناني وتريد أن يكون لبنان "بلداً آمناً وذات سيادة"، مشدداً على أن "تحقيق ذلك يتطلب نزع سلاح حزب الله".

وتابع المتحدث أن حزب الله في الوقت الراهن، "لا يريد التحدث مع الدولة اللبنانية، ولا معنا، ولا مع إسرائيل"، معتبراً أن الحزب "يتلقى أوامره ببساطة من إيران".وأفاد "حان الوقت لأن يفعل حزب الله ما هو الأفضل للبنان وللشعب اللبناني".

كما أضاف أن واشنطن "لا تريد شيئاً أكثر من أن يسلم حزب الله أسلحته"، مشيراً إلى أنه عندما يصبح الحزب مستعداً للقيام بذلك، يمكنه التواصل مع الدولة اللبنانية، التي تجري الولايات المتحدة حواراً معها بالفعل، وإبلاغها باستعداده لتسليم سلاحه، بما يتيح العمل على تقريب وجهات النظر.

وكان الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، قد جدد، أمس الجمعة، رفضه اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل، مؤكداً أن حزبه المدعوم من إيران والذي خاض حربين مع تل أبيب في السنوات الأخيرة لن يستسلم. وقال قاسم في خطاب بث مساء أمس، "نحن ضد اتفاق الإطار وندعو إلى إسقاطه".

وينص اتفاق الإطار الذي أبرم بين لبنان وإسرائيل في ال26 من يونيو (حزيران) الماضي بعد خمس جولات تفاوض برعاية أميركية، على نزع سلاح "حزب الله" وانسحاب إسرائيل تدريجاً من الأراضي التي تحتلها في جنوب لبنان، وانتشار الجيش اللبناني بدءاً من مناطق "تجريبية".