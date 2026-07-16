إيران تفرج عن مواطنة أمريكية.. وترامب يعلّق: أقدّر هذه اللفتة

أعلن رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، الليلة (بين الأربعاء والخميس) أن إيران أفرجت عن مواطنة أمريكية تم اعتقالها في البلاد عام 2024. محامي المواطنة الأمريكية أكد أيضًا خبر الإفراج عنها.

في منشور نشره على شبكة Truth التي يملكها، كتب ترامب: "سمحت إيران لمواطنة أمريكية، تم اعتقالها بشكل غير قانوني في ديسمبر 2024 خلال فترة "رئاسة" جو بايدن النعسان، بمغادرة البلاد. هي الآن بأمان خارج إيران وفي حالة جيدة. الولايات المتحدة الأمريكية تقدر هذه لفتة النوايا الحسنة من إيران!".

أفاد محامي الأمريكية في بيان صحفي بأنها "كانت خاضعة لحظر سفر قسري" لكنها "لم تُعتقل جسديًا أبدًا". وأضاف أنها "استُجوبت عشرات المرات" من قبل وزارة الاستخبارات الإيرانية بسبب عملها مع منظمة غير ربحية تدعى "مؤسسة أطفال ماهر"، بحسب ما ذكر المحامي.

رسالة التقدير التي وجهها ترامب لإيران تأتي في خضم يوم آخر من تبادل إطلاق النار مع الولايات المتحدة. خلال الليل، أكملت الولايات المتحدة جولة هجمات في مدينة الميناء بندر عباس وفي مواقع أخرى بجنوب إيران، وكذلك لأول مرة منذ فترة في منطقة طهران. رداً على ذلك، هاجمت إيران قواعد أمريكية في الكويت، البحرين والأردن. ووفقاً للرئيس ترامب، أطلقت إيران في الأيام الأخيرة أكثر من 110 صواريخ نحو أهداف في المنطقة، من بينها حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن".