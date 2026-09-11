ترامب خلال إحياء ذكرى هجمات 11 سبتمبر: "طهران لن تمتلك أبدا سلاحا نوويا"

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال كلمة في مراسم إحياء ذكرى هجمات 11 سبتمبر، اليوم الجمعة، على أن "الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بالحصول على سلاح نووي". ووصف إيران بأنها "الراعي الأول للإرهاب حول العالم"، مؤكداً عاى "استمرار الولايات المتحدة في مواجهة الإرهاب".

وقال ترامب إن بلاده لن تنسى ما حدث في هجمات 11 سبتمبر، مضيفاً أن الولايات المتحدة تواصل القتال ضد الإرهاب وفاء لضحايا الهجمات.

أتت تصريحات ترامب، بعدما أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها رصدت أعمال بناء ونشاطاً في موقع "جبل الفأس" الإيراني ويقع جنوب منشأة نطنز الرئيسية لتخصيب اليورانيوم، على مسافة نحو 220 كيلومتراً جنوب طهران، وهو منشأة شديدة التحصين يُشتبه في ارتباطها بأنشطة نووية. وأوضح المدير العام للوكالة، رافائيل ماريانو غروسي، في مقابلة مع "بلومبيرغ"، أمس الخميس، أن مفتشي الوكالة لم يتمكنوا حتى الآن من تفقد مجمع الأنفاق الواقع داخل الجبل، لكن صور الأقمار الصناعية أظهرت مؤشرات على وجود تحركات وأعمال جديدة في الموقع.

كما قال إن الوكالة رصدت "بعض المؤشرات على وجود نشاط حول موقع البناء"، لكنه شدد في الوقت ذاته على عدم امتلاكها معلومات مؤكدة بشأن طبيعة الأنشطة الجارية هناك.