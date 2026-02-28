ترامب غاضب على السفير هاكابي: "تدخل في مفاوضاته"

أفادت صحيفة الغارديان البريطانية الجمعة أن وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، طالب السفراء في الشرق الأوسط بالتوقف عن الإدلاء بتصريحات علنية قد تؤجج التوتر وتقوض الضغوط التي يمارسها الرئيس دونالد ترامب على إيران للتخلي عن قدرتها على إنتاج السلاح النووي.

تم تفسير التوجيه بشكل واسع كتوبيخ حاد للسفير الأمريكي في إسرائيل، مايك هاكباي، في أعقاب ظهوره الأخير في بودكاست تاكر كارلسون، المُقدِّم السابق في قناة فوكس نيوز، حيث قال إن لدولة إسرائيل حقاً توراتياً في جزء كبير من الأراضي في الشرق الأوسط.

رد مسؤولو البيت الأبيض بقلق على تصريحات هاكابي، التي اعتبروا أنها قد تؤدي إلى تشدد موقف إيران قبيل المفاوضات معها. وقال شخص مطلع على الموضوع: "الرئيس بدأ يغضب من هاكابي بسبب تدخله في مفاوضاته". "ولم ينسَ أن ابنته رفضت دعمه في الحملة الأخيرة".

بينما لم يذكر في البرقية غير المصنفة التي وقع عليها روبيو اسم هاكابي بشكل صريح، فإن توزيعها عليه وتوقيت إرسالها في 23 فبراير - بعد يومين من تصريحاته التي أثارت استنكارًا في جميع أنحاء الشرق الأوسط - بدت وكأنها لم تترك مجالًا كبيرًا للشك بشأن الهدف المقصود.

وفقاً لتوجيهات وزير الخارجية، على السفراء تجنّب أي تحليلات في قضايا قد تزيد من التوتر أو تخلق ارتباكاً بشأن سياسة الولايات المتحدة. وجاء في الوثيقة الرسمية التي أرسلت :"الانضباط في الرسائل العلنية أمر بالغ الأهمية، خاصة في هذه الفترة".