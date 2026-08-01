منسق الأمم المتحدة في لبنان يطالب بضرورة أن "تضع إسرائيل حداً لعمليات التدمير التي تنفذها في جنوب لبنان"

أكد مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان بالإنابة، جان أرنو، في بيان، عبر منصة "إكس"، أن "حجم التفجيرات وعمليات الهدم الإسرائيلية في جنوب لبنان تثير قلقاً بالغاً"، وطالب بوضع حد "لهذا التصعيد في وتيرة التدمير"/ وطالب بضرورة أن تضع إسرائيل حداً لعمليات التدمير التي تنفذها في جنوب لبنان".

وكان الرئيس اللبناني جوزاف عون ندد، أمس الجمعة، بالتفجيرات الإسرائيلية التي استهدفت بعضاً من مواقع البنية التحتية والمعالم الأثرية في جنوب البلاد بوصفها "تصعيدا بالغ الخطورة" وتهديدا لسلامة المواطنين وأمنهم.