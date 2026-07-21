كشف: الصفقة بين بن غفير وداني ليفي قبل تعيينه قائدا لشرطة إسرائيل

إبرم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير أبرم صفقة شاملة مع المفوض العام للشرطة المقرر تعيينه داني ليفي في حينه والحالي حاليا، وبموجبها سيأخذ ليفي كمساعده الشخصي رجل ثقة بن غفير. هذا ما كشفه الاثنين محلل الشؤون القضائية في i24NEWS في القناة العبرية، أفشاي جرينتساغ.

وفقًا لما نُشر، تم تعيين العميد ليئور أبودراهام، ضابط سابق في منطقة "يهودا والسامرة" في الضفة الغربية والذي يشغل حاليًا منصب رئيس شعبة المتحدثين، في منصب مساعد المفتش العام للشرطة بعد أن أوصى به منذ البداية لمنصب مساعد المدير العام لوزارة الأمن القومي من قبل مفوض مصلحة السجون كوبي يعقوبي. في وقت تلك التوصية، لم يكن هناك مدير عام فعلي في الوزارة. تلقى بن غفير التوصية وعيّنه كمساعد للمدير العام. لاحقًا، ومع اقتراب تعيين داني ليفي مفتشًا عامًا للشرطة، اقترح بن غفير أن تنتقل وظيفة الثقة الخاصة به مع المفتش العام المُرتقب إلى مكتبه، وقد وافق المفتش العام على تعيين أبودراهام كمساعد شخصي له.

وجاء في رد مكتب الوزير على ما ورد أعلاه: "صحيح أن الوزير بن غفير أوصى المفوض العام بتعيين من كان مستشار المدير العام في وزارة الأمن القومي مساعدًا له، وقد قبل المفوض العام التوصية. هكذا تسير الأمور في الديمقراطية، يحق للوزير أن يوصي ويحق للمفوض العام أن يقبل، وبالمناسبة في النهاية الوزير هو الوحيد الذي يوقع على الموافقة".

قال نائب المفوض ليئور أبو دراهام في رده على ما ورد أعلاه: "لقد آن الأوان لتتوقف عن عرقلة التحقيق والتدخل في أمور لا تخصك، وأن تكف عن أن تكون ناطقًا باسم من يتلاعبون بك، والذين ينشرون مزاعمهم كيفما شاؤوا. إضافةً إلى ذلك، فإن محاولتك لإهانة المفوض العام لا تقل سخافة، فهو قائد مخضرم يتمتع بامتيازات كبيرة، ويختار بيئته المقربة بنفسه، وينطبق الأمر نفسه على اختياري مساعدًا له، وهو اختيارٌ مستحقٌ بجدارة. وغني عن القول، إن مزاعمك تشير إلى أن الشخص الذي عمل على وضع فلان في هذا المنصب أو ذاك ليس سوى السيد يعقوبي، الذي تتجنب مخاطبته مباشرةً وتكتفي بالتلميح إليه."

رد المفوض العام داني ليفي وشرطة إسرائيل: "من المتوقع أن يعترف الصحفي بحقيقة أن كل تعيين قام به المفوض العام داني ليفي تم بطريقة مهنية ومسؤولة كما أعلن منذ توليه منصبه".

مفوض مصلحة السجون كوبي يعقوبي لم يدلِ بأي تعليق.