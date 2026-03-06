من قمرة القيادة: طيار في سلاح الجو الإسرائيلي يؤكد "عزم إسرائيل على مواصلة مهامه في ظل التصعيد العسكري"

في ظل استمرار العمليات العسكرية في المنطقة وسط تصاعد التوترات، أصدر طيار في سلاح الجو الإسرائيلي رسالة مصورة يؤكد فيها عزم سلاح الجو على مواصلة مهامه في ظل التصعيد العسكري مع إيران. وتطرق في رسالته إلى حدة الصراع الحالي والعمليات التي تُنفذ ضد أهداف استراتيجية. وأوضح أن سلاح الجو يعمل في إطار حرب تهدف إلى حماية إسرائيل وشعبها.وقال: "نواجه تصعيدًا إيرانيًا وهجمات تستهدف أهدافًا استراتيجية".

وأكد الطيار أن القوات الإسرائيلية على أهبة الاستعداد للتصدي لأي تهديد للبلاد، قائلاً: "سنذهب إلى أي مكان، ضد أي خصم، من أجل بلدنا ومن أجل سلامة عائلاتنا". كما وجه في رسالته رسالة دعم للشعب الإسرائيلي، معربًا عن شعوره بتضامن المواطنين رغم الوضع الأمني، قائلاً: "ندعمكم في كل خطوة، ونشعر بدعمكم الدائم". واختتم الطيار حديثه متمنياً للإسرائيليين أمسية هادئة ومستقرة، معرباً عن أمله في العودة إلى الوطن قريباً.