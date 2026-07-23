نتنياهو: انضمام السعودية إلى اتفاقيات إبراهيم سيغيّر وجه الشرق الأوسط

أكد رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقيات أبراهام سيمثل "خطوة تاريخية" نحو تعزيز السلام في الشرق الأوسط، وذلك في بيان نشره مكتبه باللغة الإنجليزية.

وجاء في البيان أن "انضمام السعودية إلى اتفاقيات أبراهام سيكون قفزة تاريخية من أجل السلام في الشرق الأوسط، وهو سلام يتحقق من خلال القوة"، في إشارة إلى رؤية الحكومة الإسرائيلية لتوسيع مسار التطبيع في المنطقة.

وأضاف البيان أن العمليات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، إلى جانب ما وصفه بـ"انهيار محور الإرهاب الإيراني"، أسهمت في تهيئة الظروف لتوسيع دائرة السلام وإقامة شراكات إقليمية جديدة.

وتأتي تصريحات نتنياهو في وقت تتزايد فيه التقارير حول جهود دبلوماسية تقودها واشنطن لدفع مسار التطبيع بين إسرائيل والسعودية، وسط استمرار المباحثات بشأن ملفات الأمن الإقليمي والتعاون الاستراتيجي.