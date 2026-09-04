قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الجمعة،"سنستهدف تلك المنطقة على الأرجح قريباً جداً"، مكرراً تهديداً سابقاً باستهداف الجبل، مضيفاً أنه "لا يوجد ما يمكنهم فعله لمنع ذلك". وهدد بتصعيد الحرب مع إيران، وإعادة الصراع إلى نقطة البداية، بشن هجوم باستخدام قنابل خارقة للتحصينات على "جبل الفأس"، القريب من منشأة نظنز النووية، والذي لم يتعرض لضربات خلال حرب الـ12 يوماً العام المنصرم، أو الحرب الحالية، في خطوة توسع نطاق الحرب إلى المنشآت النووية، مع وصول النزاع إلى "مفترق طرق".

كما هدد باتخاذ إجراءات عسكرية ضد جماعة الحوثي، التي تحظى بدعم إيراني منذ سنوات، إذا مضت في خطتها بعرقلة الملاحة في البحر الأحمر، الذي أصبح يمثل بديلاً متزايد الأهمية عن مضيق هرمز.وإذا نفذ ترمب تهديده بتوجيه ضربة جديدة إلى جبل الفأس، فستكون أول هجمة على موقع نووي رئيسي منذ الضربة التي أمر بها في 28 فبراير.

وحتى الآن، جرى استثناء معظم المواقع النووية الإيرانية من الضربات الجديدة، ربما لأن قصفها مجدداً سيجعل من الصعب إزالة اليورانيوم المخصب من البلاد، إذا كانت الولايات المتحدة جادة في ذلك. غير أن مفتشين دوليين يعتقدون أنه من غير المرجح أن يحتوي موقع "جبل الفأس" على كميات كبيرة من اليورانيوم، إن وجدت أصلاً. وبدلاً من ذلك، يرجحون وجود أجزاء من أجهزة الطرد المركزي أو أجهزة مكتملة تحت الجبل، وهو هدف شديد التحصين يصعب تدميره حتى باستخدام أكبر القنابل الأميركية الخارقة للتحصينات.