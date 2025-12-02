اجتماع سوري–أميركي رفيع في دمشق بمشاركة شيفرون ورسالة دعم مباشرة من ترامب

شهدت دمشق اليوم حدثا جمع بين تحرّك دبلوماسي أميركي رفيع وزيارة وفد من شركة شيفرون الأميركية لبحث التعاون في قطاع الطاقة السوري، في خطوة تُعتبر الأكثر انفتاحًا بين دمشق وواشنطن منذ سنوات.

عقد الرئيس السوري أحمد الشرع اجتماعًا تمهيديًا ضمّ الشركة السورية للبترول SPC ومسؤولي شركة شيفرون، لبحث إمكانات الاستثمار في استكشاف النفط والغاز قبالة السواحل السورية.

الاجتماع حضره المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توماس باراك، ووزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، والرئيس التنفيذي لـSPC يوسف قبلاوي. كما شارك وفد شيفرون الذي ضمّ رانك ماونت نائب الرئيس التنفيذي لقطاع التطوير، وجو كوش مدير التطوير الإقليمي. وإلى جانبهم حضر معتز الخياط رئيس مجلس إدارة شركة UCC العالمية، والرئيس التنفيذي رامز الخياط.

رسالة ترامب: "ستكون قائدًا عظيمًا — والولايات المتحدة ستساعد"

وقبيل بدء النقاشات الاقتصادية، نقل المبعوث الأميركي توماس باراك للرئيس الشرع رسالة خطية موقّعة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب جاء فيها:"أحمد، ستكون قائدًا عظيمًا — والولايات المتحدة ستساعد!"

يأتي هذا الاجتماع في وقت تسعى فيه سوريا إلى جذب شركات عالمية كبرى لإعادة تفعيل قطاع الطاقة، الذي يُعدّ أحد أهم القطاعات القادرة على دعم مرحلة إعادة التعافي الاقتصادي.

كما ترى مصادر دبلوماسية أنّ الجمع بين الرسالة الأميركية واللقاء مع شيفرون يعكس توجّهًا أميركيًا لإعادة الانخراط في الشأن السوري عبر قنوات اقتصادية، قد تمهّد لاحقًا لمسارات سياسية أوسع.

ومن المتوقع أن تعقد لجان فنية مشتركة جلسات إضافية خلال الأسابيع المقبلة، لبحث الخطوات العملية قبل الانتقال إلى أي اتفاق رسمي في مجال الاستكشاف البحري.