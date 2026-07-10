وزير الخارجية التركي:"سياسات إسرائيل تهدد الأمن الدولي"

انتقد وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، بشدة الحكومة الإسرائيلية، مؤكداً أن سياساتها "تشكل تهديداً ليس فقط للشرق الأوسط، بل وللأمن الدولي أيضاً". جاءت هذه التصريحات في مقابلة مع صحيفة "ذا ناشيونال" الإماراتية، نُشرت يوم الجمعة.

واتهم وزير الخارجية التركي إسرائيل تحديداً بتقويض استقرار سوريا. ووفقاً له، فإن "تحركات إسرائيل جزء من سياسة إقليمية تهدف إلى منع قيام دولة سورية مستقرة وقوية ومزدهرة". وعندما سُئل مباشرةً عن رغبة إسرائيل في زعزعة استقرار الحكومة الجديدة في دمشق، أجاب بالإيجاب، مستشهداً بتحركات الحكومة الإسرائيلية السابقة في المنطقة.

وفيما يتعلق بالعلاقات بين البلدين، صرّح فيدان بأنه "لا يوجد سبب موضوعي يدعو البلدين إلى الدخول في صراع مفتوح". ومع ذلك، اتهم بنيامين نتنياهو وحلفاءه السياسيين بـ"البحث عن عدو خارجي جديد مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية". وقال باختصار: "سياسات حكومة نتنياهو تُشكّل عبئاً على إسرائيل والمنطقة، فضلاً عن كونها تهديداً للأمن الدولي". ووفقاً لفيدان، فإن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرك أيضاً الخطر الذي تُشكّله هذه السياسات.

وتطرق الوزير التركي أيضاً إلى التوترات بين الولايات المتحدة وإيران. ورغم تبادل الضربات الجوية مؤخراً وإعلان دونالد ترامب انتهاء وقف إطلاق النار، إلا أنه يعتقد أن الهدنة لا تزال سارية. وعزا التصعيد الأخير إلى مشاكل في التواصل واختلاف في تفسيرات حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز، وحثّ كلا الجانبين على إعطاء الأولوية لخفض التصعيد.