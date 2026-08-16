التقى جاريد كوشنر، مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأحد، عددًا من كبار مسؤولي حركة حماس في مصر، في اجتماع ركز على بدء تنفيذ تعهدات الحركة المتعلقة بالتخلي عن السلاح وتفكيك بنيتها العسكرية، وفقًا لمصدر مطلع على تفاصيل اللقاء.

وشارك في الاجتماع أيضًا نيكولاي ملادينوف، المدير التنفيذي لمجلس السلام، ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير. وتُعد هذه أول محادثات مباشرة بين كوشنر وقيادات حماس منذ توقيع الاتفاق الخاص بإنهاء الحرب في غزة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وبحسب المصدر، سعى كوشنر إلى تحويل التعهدات التي قدمتها حماس ضمن خارطة الطريق لنزع سلاح غزة إلى خطوات عملية قابلة للتحقق والمراقبة، بما يضمن الحفاظ على وقف إطلاق النار والانتقال إلى المرحلة التالية من الخطة الأميركية.

مطالب أميركية واضحة من حماس

وتضمنت المحادثات، بحسب المصدر، ضرورة بدء نقل جميع الصلاحيات الحكومية إلى حكومة تكنوقراط فلسطينية، وضمان عدم حصول حماس على أي دور في إدارة غزة مستقبلًا، إلى جانب البدء بعملية شاملة لتفكيك الأسلحة والبنية التحتية العسكرية التابعة للحركة.

كما ناقش الاجتماع نشر قوة استقرار دولية في القطاع، وتسريع إدخال المساعدات الإنسانية، وبدء عملية إعادة إعمار غزة، مع التأكيد على منع سرقة المعدات ومواد البناء أو ممارسة ضغوط على الفلسطينيين المشاركين في عمليات الإعمار.

وشدد كوشنر، وفق المصدر، على أن أي انسحابات إسرائيلية إضافية من غزة ستكون مرتبطة بخطوات ملموسة في عملية نزع سلاح حماس.

ونقل المصدر عن أجواء الاجتماع أن الرسالة الأميركية كانت واضحة: لا يمكن أن تبقى أي حالة من الغموض بشأن مستقبل سلاح حماس أو دورها في إدارة القطاع، وأن غزة يجب ألا تعود إلى كونها مصدرًا للتهديد ضد إسرائيل.

كوشنر يلتقي نتنياهو غدًا

ومن المقرر أن يتوجه كوشنر، إلى جانب ملادينوف وبلير، إلى إسرائيل للقاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في إطار المساعي الأميركية لدفع تنفيذ المرحلة التالية من خطة ترامب بشأن غزة.

وتأتي الزيارة في ظل تحفظات إسرائيلية على الخطة الأميركية، ولا سيما ما يتعلق بنزع سلاح حماس وإمكانية تنفيذ انسحابات إسرائيلية إضافية من القطاع.

وكان مسؤول أميركي قد قال إن واشنطن وتل أبيب تتفقان على الهدف الاستراتيجي، لكن إسرائيل أبدت عددًا من التحفظات على تفاصيل الخطة، مشيرًا إلى أن المحادثات تهدف إلى ضمان استمرار التنسيق بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة.

ضغوط إقليمية على إسرائيل

وتزامنت هذه التحركات مع انتقادات إقليمية لموقف الحكومة الإسرائيلية من خطة ترامب. فقد أصدرت مصر والأردن والإمارات وقطر وإندونيسيا والسعودية وتركيا وباكستان بيانًا مشتركًا انتقدت فيه رفض إسرائيل المضي قدمًا في الخطة الأميركية.

وحذرت الدول من أن الموقف الإسرائيلي قد يعرقل الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب في غزة، داعية إلى مواصلة المسار السياسي وتنفيذ التفاهمات المتعلقة بالقطاع.

في المقابل، تقول الإدارة الأميركية إنها لا تريد التعجل في تنفيذ الخطوات المقبلة، وإنما تسعى إلى ضمان تطبيق كل مرحلة في غزة بصورة منظمة وقابلة للتحقق، مع التركيز على نزع سلاح حماس وإعادة ترتيب إدارة القطاع تمهيدًا لبدء عملية إعادة الإعمار.