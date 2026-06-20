الجيش الإسرائيلي يتلقى تعليماتٍ بالتوقف عن إطلاق النار

بتوجيه من القيادة السياسية، أوقف الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، إطلاق النار في لبنان، إلا أن العمليات داخل الخط نفسه مستمرة كالمعتاد،وتركز المعارك حاليًا في قرية تبنف. ويؤكد الجيش الإسرائيلي أن هذه القرية تُعدّ مركزًا حيويًا لحزب الله، إذ تضمّ مجمعات تحت الأرض لا يقل طولها عن كيلومتر واحد، وعدة أنفاق يصل طولها إلى مئات الأمتار.

وشهدت الساعات الأخيرة اشتباكات عنيفة في القرية، فوق الأرض وتحتها. وقد حاصرت القوات الإسرائيلية عناصر حزب الله في محيط القرية، حيث تحصّن نحو 30 عنصرًا تحت الأرض.

ووفقًا لتقديرات المؤسسة الأمنية، يُرجّح أن يكون المقرّ السري لحزب الله في منطقة "بدر" داخل هذه البنية التحتية في القرية. ويُعتقد أن هذا هو السبب وراء الضغط الكبير والمكثف الذي يُمارس للتوصل إلى وقف إطلاق النار.