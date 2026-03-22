هل تبدأ المرحلة الأخطر؟ تحضيرات لتوسيع العمليات العسكرية ضد إيران

أفادت هيئة البث الرسمية بأن الولايات المتحدة وإسرائيل تستعدان لتوسيع نطاق العمليات العسكرية ضد إيران، في تصعيد قد يبدأ خلال الأسبوع المقبل، وفق مصادر مطلعة على التفاصيل.

وبحسب هذه المصادر، من المتوقع أن تستمر الحملة العسكرية لعدة أسابيع، في ظل تقييمات تشير إلى مرحلة جديدة من المواجهة. ويأتي ذلك رغم تصريحات سابقة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ألمح فيها إلى اقتراب تحقيق الأهداف العسكرية، مع إمكانية تقليص الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة.

في السياق ذاته، عادت حاملة الطائرات "جيرالد فورد" إلى الجاهزية العملياتية الكاملة بعد حادث حريق محدود، وسط تقديرات بأنها قد تلعب دورًا في أي تصعيد محتمل، خصوصًا في ما يتعلق بتأمين الملاحة في مضيق هرمز.

ميدانيًا، تشير تقارير إلى أن الضربات الأخيرة طالت مواقع مرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني، من بينها منشآت في منطقة نطنز، في حين كثّفت إيران هجماتها، مركّزة على أهداف عسكرية داخل إسرائيل، بما في ذلك مناطق في الجنوب.

ويأتي هذا التصعيد المتبادل في ظل مخاوف متزايدة من اتساع رقعة المواجهة في المنطقة، مع استمرار الضربات والردود بين الطرفين، ما يضع المنطقة أمام مرحلة حساسة قد تحمل تداعيات أوسع على الأمن الإقليمي وأسواق الطاقة العالمية.