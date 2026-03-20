ترامب: "يمكننا الحوار مع إيران لكن لا أسعى لوقف الحرب"

اعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، عن اعتقاده أن "الولايات المتحدة انتصرت عسكرياً في الحرب" وأضاف: "يمكننا الحوار مع إيران لكن لا أسعى لوقف الحرب". مشيرا إلى أن "إسرائيل ستنهي الحرب عندما تريد الولايات المتحدة ذلك"

وكان ترامب قد أكد على حسابه في "تروث سوشيال" في وقت سابق من، اليوم الجمعة، على أن "المعركة في إيران حسمت عسكرياً". وأضاف "لن ننسى أن الحلفاء في الناتو رفضوا المساعدة في إيران". وصرح لاحقاً بأنه "لن يسمح لإيران بامتلاك أسلحة نووية"، مشدداً على أنه "لم يتبق قادة نتحدث إليهم" في إيران.

وأكد ترامب أن "الحلفاء في الناتو يرفضون المساعدة في مضيق هرمز، ويتذمرون من ارتفاع أسعار النفط". واتهم ترامب أعضاء الناتو بأنهم "جبناء"، لعدم تعاونهم في الحرب على إيران.

وفي السياق أكد البيت الأبيض، اليوم الجمعة، على أنّ "الولايات المتحدة يمكنها السيطرة في أي وقت على جزيرة خارك الإيرانية إذا أرادت ذلك"، بعدما أفاد تقرير إعلامي بأنّ إدارة الرئيس دونالد ترامب كانت تدرس خططاً لاحتلال أو حصار هذه المنطقة التي تمر عبرها معظم صادرات النفط الإيراني الخام.