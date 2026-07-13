رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان قد فكر بعدم إلقاء خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، لكنه غيّر رأيه بسبب الفرصة للمساعدة في الحملة الانتخابية. من المتوقع أن يعود رئيس الوزراء إلى البلاد قبل عيد العُرش الذي يصادف في اليوم التالي. جاء ذلك في تقرير نُشر مساء اليوم (الاثنين) على قناة i24NEWS العبرية.

من المتوقع أن يُلقى الخطاب في 24 سبتمبر. في الوقت نفسه، هناك استعدادات لوصول رئيس الحكومة إلى واشنطن قبل نهاية الأسبوع للمشاركة في جنازة السناتور ليندسي غراهام ولعقد اجتماع مع الرئيس دونالد ترامب.

في خطابه العام الماضي، استُقبل نتنياهو بتصفيق حار إلى جانب مغادرة جماعية عند صعوده إلى المنصة. قبل خطابه، أمر بعرض فيلم عن السابع من أكتوبر داخل القاعة. بالتوازي، وجه بوضع مكبرات صوت خارج غزة وتم نصبها "في عمق المنطقة". وتوجه رئيس الوزراء إلى المختطفين بأسمائهم عبر مكبرات الصوت التي وضعت بالقرب من الحدود: "لم ننسكم". بالإضافة إلى ذلك، سيطر الجيش الإسرائيلي على الأجهزة المحمولة في غزة – وبث خطاب نتنياهو مباشرة.

عرض رئيس الحكومة الإسرائيلية في الأمم المتحدة خريطة مع الهجمات والاغتيالات التي نفذتها إسرائيل وقال: "في العام الماضي وقفت هنا وأريت هذه الخريطة التي تظهر محور الشر الإيراني. إنه يزعزع استقرار المنطقة وإسرائيل. إيران طورت برنامجاً نووياً هائلاً وبرنامج صواريخ باليستية. هذا يهدف إلى تدمير إسرائيل وتهديد الولايات المتحدة وابتزاز الأمم في كل مكان. في غزة، أرسل السنوار موجات من الإرهابيين الذين هاجموا إسرائيل في السابع من أكتوبر وارتكبوا أعمالاً مروعة".