وول ستريت جورنال تكشف: لماذا رفض نتنياهو تدخل أمريكا في حرب لبنان؟

كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو منع السيناتور الجمهوري الراحل ليندسي غراهام من محاولة إقناع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالانضمام إلى إسرائيل في حربها ضد حزب الله في لبنان.

وبحسب التقرير، الذي استند إلى مشاهد لم تُنشر سابقًا من فيلم وثائقي عن غراهام تم تصويره قبل وفاته في وقت سابق من هذا الشهر، كان السيناتور يخطط للسفر إلى ولاية فلوريدا في بداية مارس لإقناع ترامب بدعم تدخل أمريكي مباشر في المواجهة مع حزب الله.

لكن نتنياهو أبلغ غراهام، قبل توجهه إلى فلوريدا، بأن إدخال الولايات المتحدة إلى الصراع، بالتزامن مع المواجهة مع إيران، سيكون خطوة تتجاوز الحدود المطلوبة وفي توقيت مبكر جدًا.

وأشار التقرير إلى أن موقف نتنياهو كان يهدف إلى تجنب توسيع نطاق الحرب وإشراك واشنطن بشكل مباشر في جبهات إقليمية متعددة، رغم العلاقات الوثيقة بين غراهام وإدارة ترامب ومواقفه الداعمة لإسرائيل.