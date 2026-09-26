إسرائيل: قادة "كتلة التغيير" الخمسة يعقدون اجتماعاً تنسيقياً قبيل الانتخابات

عقد زعيم المعارضة يائير لابيد اجتماعاً في منزله بتل أبيب، مساء اليوم السبت، مع قادة "كتلة التغيير" - وهم رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت، ورئيس حزب "ياشار" غادي آيزنكوت، ورئيس حزب "يسرائيل بيتنو" أفيغدور ليبرمان، ورئيس حزب "الديمقراطيين" يائير غولان - وذلك لمناقشة تنسيق تحركاتهم قبيل الانتخابات.

يأتي هذا الاجتماع في وقت يسعى فيه قادة الكتلة إلى تعزيز التنسيق فيما بينهم، بينما يواجهون خلافات حول استراتيجية الانتخابات، وهوية المرشح الذي سيقود المعسكر، والمسارات المحتملة لتشكيل حكومة ما بعد الانتخابات. وقد طفت بعض هذه الخلافات على السطح في الأسابيع الأخيرة.

وكان آيزنكوت وليبرمان قد التقيا في مكاتب حزب "ياشار" يوم الأربعاء، في لقاء هو الثاني بينهما خلال أسبوعين تقريباً.وفي حديثه عن التنسيق داخل المعسكر صباح الأربعاء، قال آيزنكوت لإذاعة "103FM": "تُعقد اجتماعات أسبوعية للتنسيق بين الأحزاب، وهناك أيضاً خلافات جوهرية. لدينا هدف مشترك، وأنا واثق من أنه سيتبلور خلال الانتخابات وسيقودنا إلى هزيمة هذه الحكومة الفاشلة".

وجاء الاجتماع في منزل لابيد في ظل جهود لتنسيق المواقف بين أحزاب تختلف في توجهاتها وقواعدها الانتخابية. ورغم اتفاقهم على هدف مشترك يتمثل في استبدال حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لم يتوصل قادة المعسكر بعد إلى اتفاق نهائي بشأن المرشح لرئاسة الوزراء أو حول بعض قضايا الائتلاف الحكومي المحتملة بعد الانتخابات.

كما اتسمت العلاقات بين الأطراف الرئيسية بالتوتر؛ فخلال الأسبوع الماضي، تبادل آيزنكوت وشخصيات من حزب "إسرائيل بيتنا" تصريحات متبادلة، وذلك بعد أن انتقد حزب ليبرمان الاستراتيجية التي يقودها رئيس حزب "ياشار". صرح عضو الكنيست عوديد فورير، أحد كبار قادة حزب "إسرائيل بيتنا"، الأسبوع الماضي بأن آيزنكوت "يغذي حملة بيبي" (بنيامين نتنياهو)، وأن تحقيق الفوز يتطلب استقطاب أصوات من معسكرات سياسية أخرى أيضاً.

وقد جعلت هذه الخلافات من اجتماع ليلة السبت أكثر من مجرد لقاء تنسيقي فني؛ إذ سيتعين على قادة الأحزاب مناقشة كيفية إدارة حملتهم المشتركة بالتوازي مع حملاتهم المنفصلة، وكيفية معالجة الخلافات حول تشكيلة الحكومة المستقبلية وآلية تشكيلها.

ووفقاً لاستطلاع رأي نشرته صحيفة "معاريف" يوم الجمعة، تراجع رصيد كتلة الائتلاف بمقدار مقعد واحد ليصل إلى 49 مقعداً، وذلك بعد خسارة كل من الحزبين الحريديين (اليهود المتشددين) مقعداً واحداً. كما أظهر الاستطلاع أن حزب "عوتسما يهوديت" (قوة يهودية) كسب مقعداً واحداً ليرتفع رصيده إلى تسعة مقاعد، بينما ظل حزب "الليكود" عند 18 مقعداً، والقائمة المشتركة بين "الصهيونية الدينية" و"زيهوت" عند ستة مقاعد، وحزب "شعب إسرائيل" عند أربعة مقاعد.

وفي معسكر المعارضة، واصل حزب "ياشار" بقيادة آيزنكوت مساره التراجعي، حيث خسر مقعداً إضافياً هذا الأسبوع ليصل رصيده إلى 22 مقعداً. وفي أجزاء أخرى من المعسكر نفسه، كسب حزب "الديمقراطيون" مقعدين ليصل إلى 11 مقعداً، بينما ظل حزب "بيحاد" عند 13 مقعداً وحزب "إسرائيل بيتنا" عند تسعة مقاعد. وحافظت القائمة المشتركة بين "حركة جنود الاحتياط" و"الحزب الاقتصادي" على مقاعدها الأربعة، كما بقيت حصة الأحزاب العربية دون تغيير عند 12 مقعداً مجتمعة. وبشكل عام، كسبت كتلة المعارضة الصهيونية مقعداً واحداً ليرتفع رصيدها إلى 55 مقعداً.

وفي غضون ذلك، حصل حزب "أزرق أبيض" بقيادة بيني غانتس على 1.3% من الأصوات، وحصل حزب "الجمهور الحريدي" بقيادة موتي ليتنر على 0.9%، وحصل حزب "نوعام من أجل إسرائيل" بقيادة آفي ماعوز على 0.7%؛ ولم ينجح أي من هذه الأحزاب في تجاوز نسبة الحسم الانتخابي. وعند سؤالهم عن الحزب الذي سيصوتون له إذا أجريت انتخابات الكنيست الآن، منح المستجيبون حزب يشار 22 مقعداً، والليكود 18 مقعداً، وحزب بياحاد 13 مقعداً، والديمقراطيين 11 مقعداً، وإسرائيل بيتنا تسعة مقاعد، وعوتسما يهوديت تسعة مقاعد، والقائمة العربية المشتركة سبعة مقاعد، ويهودية التوراة المتحدة ستة مقاعد، وشاس ستة مقاعد، والحزب الصهيوني الديني - زيهوت ستة مقاعد، ورعام خمسة مقاعد، وشعب إسرائيل أربعة مقاعد، والاحتياطيون - الحزب الاقتصادي أربعة مقاعد.