تقرير: محادثات إيرانية عُمانية قطرية لفتح "الممر الأوسط" في مضيق هرمز

ذكر موقع "أكسيوس"، اليوم السبت، أن قطر انضمت إلى المحادثات التي تجريها إيران وسلطنة عُمان في مسقط، اليوم السبت، سعياً إلى التوصل لترتيبات تعيد فتح مضيق هرمز أمام الملاحة، إذ تبحث الأطراف إصدار بيان بشأن الفتح الكامل لـ"الممر الأوسط"، الواقع في المياه الدولية.

وقال مصدر إقليمي لـ"أكسيوس" إن "الأطراف تناقش احتمال إصدار بيان بشأن فتح الممر الأوسط أمام حركة الملاحة بصورة كاملة وحرة".

ومن المقرر أن يبحث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وضع المضيق مع نظيره العُماني بدر البوسعيدي، السبت، خلال اجتماع في سلطنة عُمان، وفقاً لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".