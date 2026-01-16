ترامب: أقنعت نفسي بعدم ضرب إيران بعد إلغاء إعدام 800 متظاهر

بعد تراجع حدة التهديدات الأميركية بالخيار العسكري ضد إيران خلال الساعات المنصرمة، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم الجمعة، إن إلغاء إيران لإعدام 800 متظاهر كان له أثر كبير في إلغاء ضربة أميركية لأهداف إيرانية. ورداً على سؤال بشأن ما إذا كانت المساعدات الأميركية لا تزال في طريقها لدعم المتظاهرين في إيران، قال ترامب: "سنرى.. إيران ألغت إعدام أكثر من 800 شخص.. كانوا يعتزمون إعدام أكثر من 800 شخص أمس، وأنا أكنّ احتراماً كبيراً لحقيقة أنهم ألغوا تلك الإعدامات".

وبسؤاله إن كانت هناك دول أقنعته بعدم ضرب إيران، قال ترامب "لم يُقنعني أحد.. أنا من أقنعت نفسي.. كان من المقرر تنفيذ أكثر من 800 عملية إعدام يوم أمس، ولم يُعدموا أحداً.. لقد ألغوا عمليات الإعدام، وكان لذلك تأثير كبير".