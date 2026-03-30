هل هناك مفاوضات سرية؟ إيران تنفي وتؤكد: مجرد تبادل رسائل مع أمريكا

الإيرانيون يواصلون إنكار التقارير حول وجود مفاوضات مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب. في تصريح أدلى به اليوم (الإثنين)، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إنه "لم تجر أي محادثات مع الولايات المتحدة، فقط تم نقل رسائل عبر وسطاء".

المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أشار أيضًا إلى الاقتراحات التي نقلتها الولايات المتحدة إلى إيران، وقال إنها كانت في معظمها "غير واقعية، غير معقولة ومبالغ فيها". وبهذا ترفض وزارة الخارجية الإيرانية فعليًا الاقتراح للتفاوض. كما قال بكاعي إن السفير الإيراني في لبنان "لن يغادر بيروت، كما طلب وزير الخارجية اللبناني".

تصريح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية يأتي على خلفية تصريحات رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب للإعلام الليلة الماضية. قال ترامب إنه "يُجرى تفاوض مباشر وغير مباشر مع إيران، والمحادثات تجري بشكل استثنائي"، وأضاف أنه يعتقد أنه "سيكون هناك اتفاق قريبًا جدًا".

أيضًا في الحرس الثوري أشاروا إلى نهاية الحرب، لكنهم اتخذوا نبرة أكثر حدة. المتحدث باسم القيادة المركزية للحرس الثوري قال: "على ترامب أن يعلم أننا لم نبدأ حربًا قط، لكن بعد كل عدوان، نحن من نحدد نهاية الحرب بقوة وحزم".

وأضاف المتحدث باسم الحرس الثوري "جرائم ترامب، التحريض على الحرب وسياساته الخاطئة جلبوا فقط القتل وانعدام الأمن في المنطقة والعالم. جرائم الولايات المتحدة أدت إلى موجة احتجاجات بمشاركة ملايين الأشخاص في أمريكا ودول أخرى حول العالم. الديكتاتورية والحسابات الخاطئة لترامب لم تخلق فقط انعدام الأمن وتحديات لشعبه، بل لكل شعوب العالم".