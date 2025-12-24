نتنياهو وترامب يقودان قاذفة B-2 في فيديو AI يثير صدمة وتكهنات!

صفحة إنستغرام مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أثارت الجدل مساء الأربعاء بنشر فيديو AI غير مسبوق يظهر نتنياهو والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وهما يقودان قاذفة B-2 الشبحية، نفس الطائرة التي استخدمت في الضربة الأمريكية على مفاعل نطنز الإيراني.

يأتي هذا الفيديو وسط تكهنات حول إمكانية توجيه رسالة ضمنية حول إيران أو حتى حول صفقة مستقبلية لبيع قاذفات B-2 لإسرائيل.

في الوقت نفسه، فوجئ الجيش الإسرائيلي من الفيديو، حيث لم تُجر أي مناقشات داخل سلاح الجو بشأن تشغيل هذه الطائرة التي تعتبر باهظة الثمن وتتطلب صيانة خاصة. ولفتت مصادر عسكرية إلى أن تقييم استخدام القاذفة يتطلب دراسة دقيقة للجدوى التكتيكية والبدائل المتاحة، خاصة في ضوء قدرة سلاح الجو على تعطيل أنظمة الرادار والدفاع الجوي في المنطقة دون الحاجة لها.

هذا الفيديو أثار ضجة واسعة على مواقع التواصل، حيث تفاعل المتابعون بتكهنات وتحليلات حول الرسائل المبطنة والدلالات السياسية والعسكرية وراءه.