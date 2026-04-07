إيران تصعّد حملتها الأمنية: أكثر من 340 موقوفًا وتنفيذ حكم إعدام

أعلنت جهات أمنية وقضائية إيرانية، اليوم الإثنين، عن تنفيذ حملة اعتقالات واسعة في عدة محافظات، أسفرت عن توقيف أكثر من 340 شخصًا للاشتباه بارتباطهم بأنشطة تصفها طهران بأنها مهددة للأمن الداخلي، بالتوازي مع تنفيذ حكم إعدام في قضية مرتبطة باحتجاجات سابقة.

وبحسب بيانات رسمية، نفذت الشرطة عمليات أمنية في مناطق مختلفة، أبرزها غرب طهران، حيث جرى اعتقال 235 شخصًا بعد عمليات رصد معلوماتي وتقني، فيما أُودع العشرات السجن بقرارات قضائية، وتستمر الإجراءات القانونية بحق الآخرين.

ويرى مراقبون أن هذه الحملة تعكس تشديدًا أمنيًا داخليًا في ظل التوترات الإقليمية، خاصة مع تركيز الاتهامات على أنشطة إعلامية عبر الإنترنت والتواصل مع وسائل إعلام خارجية.

وفي محافظة كرمانشاه، أُعلن عن توقيف 30 شخصًا للاشتباه بارتباطهم بجهات خارجية، مع فتح عشرات الملفات القضائية، بينما شملت الاعتقالات في محافظات خوزستان ولرستان وفارس أشخاصًا متهمين بتصوير مواقع عسكرية أو إرسال معلومات حساسة إلى خارج البلاد.

كما أعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية توقيف عدد من الأشخاص في محافظة أذربيجان الغربية، بتهم تتعلق بإرسال معلومات عن منشآت دفاعية، إضافة إلى اعتقال آخرين للاشتباه بانتمائهم إلى مجموعات معارضة أو تنفيذ أنشطة دعائية عبر الإنترنت.

وفي سياق متصل، أفادت تقارير قضائية بمصادرة ممتلكات 23 شخصًا في محافظة همدان على خلفية قضايا مرتبطة بالأمن، مع استمرار التحقيقات والإجراءات القانونية.

بالتوازي، أعلنت السلطات تنفيذ حكم الإعدام بحق شخص أدين بالمشاركة في هجوم على موقع عسكري خلال احتجاجات يناير 2026، ما يرفع عدد حالات الإعدام المرتبطة بهذه الأحداث خلال فترة الحرب إلى 12.

ويرى محللون أن تصاعد الاعتقالات والإجراءات القضائية يشير إلى محاولة السلطات الإيرانية فرض سيطرة أمنية مشددة، في وقت تواجه فيه البلاد تحديات داخلية وضغوطًا خارجية متزايدة.