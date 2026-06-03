قال مسؤول إسرائيلي رفيع لوكالة فرانس برس إن الحرب ضد إيران ساهمت في تعزيز العلاقات بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة. وأضاف أن التعاون الأمني بين البلدين قد اشتد، وأن فرصاً اقتصادية وتجارية جديدة بدأت تظهر في سياق التوترات في الشرق الأوسط.

وفقاً لهذا المصدر، من المقرر أن يتوجه وفدان إسرائيليان إلى الإمارات الأسبوع المقبل. أحد هذين الوفدين، ويتكون من ممثلين عن وزارة النقل الإسرائيلية، سيبحث بشكل خاص ممرًا تجاريًا يربط الهند والشرق الأوسط وأوروبا. وستكون هذه أولى الزيارات الرسمية الإسرائيلية إلى الإمارات منذ اندلاع الصراع في 28 فبراير\شباط، عندما شنت الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات ضد إيران.

وفقاً لهذا المسؤول، فإن أسابيع الضربات بالطائرات المسيّرة والصواريخ التي استهدفت المنطقة دفعت أبوظبي إلى اتخاذ موقف أكثر حزماً تجاه التهديدات الإيرانية، مما قرّب المصالح الاستراتيجية للبلدين أكثر من أي وقت مضى. وقال: "يمثل ذلك فرصة لتعزيز علاقاتنا. نحن نؤمن بهذا السوق وبإمكانات التعاون."

نفس المصدر يرى أن تطوير العلاقات الثنائية لن يقتصر على المجال العسكري، بل من المتوقع أن يشمل قطاعات أخرى. ومع ذلك، رفضت تأكيد المعلومات التي تفيد بأن إسرائيل نشرت بطاريات منظومة الدفاع الجوي "القبة الحديدية" بالإضافة إلى أفراد عسكريين في الإمارات.

لم يرغب المسؤول الإسرائيلي أيضاً في التعليق على مقال حديث في صحيفة وول ستريت جورنال يؤكد أن الإمارات العربية المتحدة شنّت عشرات الغارات ضد إيران بالتنسيق مع إسرائيل والولايات المتحدة.

على الرغم من هذه التحفظات، شدد على الدور الذي لعبته إسرائيل خلال النزاع، مؤكداً أن إسرائيل أثبتت أنها "صديق حقيقي" للإمارات العربية المتحدة في فترة الأزمة. وبحسب قوله، يمكن لهذا التضامن أن يشكل أساساً لتعميق دائم للعلاقات بين البلدين، اللذين يرتبطان بالفعل منذ توقيع اتفاقيات إبراهيم.